Относятся как к собакам: всплыли жуткие подробности издевательств в интернате Днепропетровщины

Условия содержания и состояние пациентов Стародобровольского психоневрологического интерната на Днепропетровщине, о которых стало известно после проверки мониторинговой группы, повергли в шок всю Украину.

Тогда выяснилось, что людей регулярно избивали, связывали, закрывали в комнатах и заставляли заниматься сексом. Как оказалось, это далеко не весь перечень издевательств, с которыми сталкивались подопечные, сообщил адвокат Олег Григорьев на своей странице в Facebook.

Всплыли жуткие подробности издевательств в интернате Днепропетровщины Коллаж

По его словам, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.

"Мимо снуют другие подопечные, чья одежда в экскрементах и которые ждут по несколько часов, пока аж две санитарки накормят 47 лежачих больных, большинство из них не могут себя самостоятельно обслужить. Своим видом они скорее напоминают дворняг-доходяг в собачьем приюте", - рассказал адвокат.

Досуг пациентов ограничивается просмотром телевизора. В лучшем случае им удается занять место на скамейках, большинству же приходится размещаться на холодном полу.

По словам заместителя директора, у половины администрации заведения есть онкологические заболевания. Статистикой насчет больных они не владеют, так как диагностику никто не проводил.

Стародобровольский психоневрологический интернат Facebook Олега Григорьева

Стародобровольский психоневрологический интернат Facebook Олега Григорьева

Некоторые подопечные не смогли смириться с такой жизнью и сбежали. Из 300 пациентов так повезло всего 17. Остальные же выживают в полутюремном режиме.

"Санитарки в заведении, вкушая власть, играют во врачей-психиатров и на свое усмотрение решают, кого изолировать за решетку, а кого связать. Уже много лет смирительные рубашки запрещены, однако здесь их заменили подручными средствами. Но самым шокирующим стало то, что в этом интернате группа подопечных установила контроль и насилует и бьет других больных. Администрация закрывает на это глаза", - рассказывает Григорьев.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Рудана", криворожская местная прокуратура №1 обвиняет работников психбольницы в злоупотреблении властью или служебным положением. Прокуроры сейчас осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст.364 УК Украины.

Стародобровольский психоневрологический интернат Facebook Олега Григорьева

Стародобровольский психоневрологический интернат Facebook Олега Григорьева

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре копы попали в громкий скандал с пытками. Правоохранители нанесли телесные повреждения мужчине, которого подозревают в краже.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал