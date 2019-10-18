"Отдала самое дорогое!" Трехлетняя дочь воина АТО растрогала жителей Днепра

Маленькая Иванна, дочь известной днепровской волонтерки Оксаны Дубинчук и воина АТО Стаса Михеева, удивила прохожих милым поступком на День защитника Украины.

Историей о том, как ребенок "отдал самое дорогое" прохожим, поделилась советник головы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"В День Защитника у музея АТО всех удивил маленький Ангелочек, девочка ходила среди людей и дарила всем каштаны. Удачи тебе, малышка, чтобы ты жила под мирным небом Украины!", - написала Губа.

Трехлетняя дочь воина АТО растрогала жителей Днепра Facebook Татьяны Губы

В комментариях к публикации откликнулись "счастливчики", которые получили необычный подарок от девочки. Мама Иванны отметила, что в тот момент каштаны были для нее самыми дорогими вещами и она очень хотела ими поделиться.

"А главное, что все довольны. Территорию музея убрали от каштанов. А всем, кому могла - подарила радость. Мама гордится. А еще те каштаны можно посадить, вот тебе и круговорот добра в природе", - прокомментировала мама Оксана Дубинчук.

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