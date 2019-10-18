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18 октября • обновлено в 13:18
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"Отдала самое дорогое!" Трехлетняя дочь воина АТО растрогала жителей Днепра

1.6т Читать материал на украинском

Маленькая Иванна, дочь известной днепровской волонтерки Оксаны Дубинчук и воина АТО Стаса Михеева, удивила прохожих милым поступком на День защитника Украины.

Историей о том, как ребенок "отдал самое дорогое" прохожим, поделилась советник головы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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"В День Защитника у музея АТО всех удивил маленький Ангелочек, девочка ходила среди людей и дарила всем каштаны. Удачи тебе, малышка, чтобы ты жила под мирным небом Украины!", - написала Губа.

Трехлетняя дочь воина АТО растрогала жителей Днепра

Трехлетняя дочь воина АТО растрогала жителей Днепра

Facebook Татьяны Губы

В комментариях к публикации откликнулись "счастливчики", которые получили необычный подарок от девочки. Мама Иванны отметила, что в тот момент каштаны были для нее самыми дорогими вещами и она очень хотела ими поделиться.

"А главное, что все довольны. Территорию музея убрали от каштанов. А всем, кому могла - подарила радость. Мама гордится. А еще те каштаны можно посадить, вот тебе и круговорот добра в природе", - прокомментировала мама Оксана Дубинчук.

"Отдала самое дорогое!" Трехлетняя дочь воина АТО растрогала жителей Днепра

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Набережной Заводской расстреляли бизнесмена Армена Багдасаряна. Полиция задержала еще одного подозреваемого в убийстве.

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Персона
Татьяна Губа
Место
Украина Днепр
Теги
АТО боец АТО
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну не только эта милая девочка отдавала самое дорогое - почти все украинцы отдали самое дорогое - это и уровень жизни упавший в три раза это и коммунальные платежи поднявшиеся почти в 20 раз это и военный сбор … а самое главное что украинцы отдали- это то что они стали самой нищей и презираемой всеми нацией … и это бедный ребенок (во всех смыслах) если самое дорогое для неё это подобранный в пыли каштан - вот мне её по настоящему жалко
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