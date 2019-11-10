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10 ноября • обновлено в 16:31
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От тренажеров до прыжка: под Днепром проходят сборы десантников-резервистов

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В Днепропетровской области проходят сборы оперативного резерва первой очереди.

В сборах принимают участие более 200 резервистов, передает пресс-служба 25 бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил.

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

"С резервистами, которые проходят сборы в 25 бригаде ДШВ ВСУ, проводят занятия на воздушно-десантном комплексе воинской части по подготовке к осуществлению прыжка с парашютом и десантированию беспарашутным способом с помощью канатов", – сказано в сообщении.

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В ходе занятий резервисты отрабатывали боевую укладку парашюта, действия парашютиста во время прыжка и приземления (на наземных тренажерах), тщательно разбирают возможные ситуации, которые могут возникнуть в небе.

Также военнослужащие оперативного резерва отрабатывали учебные спуски с помощью каната с оружием, упражнялись в обороне площадки и дальнейшему перемещению на определенный рубеж.

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Общая продолжительность сборов – 2 недели. Для участников сборов проведут занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской и специальной подготовке. Кроме того, планируется выполнение прыжков с парашютом резервистами, у которых уже есть соответствующий опыт.

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

В Днепропетровской области проходят сборы резервистов

Пресс-служба 25 бригады ДШВ

Ранее OBOZREVATEL писал, что на одном из военных полигонов в районе проведения Операции объединенных сил состоялись занятия танковых подразделений. В сети было опубликовано видео учений.

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Место
Украина Днепр
Теги
Вооруженные силы Украины резервисты
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