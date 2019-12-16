От 150 гривень до 1000 долларов: цены на елки в Днепре

Любимый праздник детей и взрослых на пороге и многие уже приступили к поискам идеальной праздничной елки.

Во всех районах города появились точки, где можно приобрести зеленую красавицу. О том, сколько стоит купить елку в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Сколько стоит елка в Днепре rbc

Городские власти Днепра определили 134 адреса, по которым в преддверии Нового года официально продают елки.

Если вы хотите принести в дом живую красавицу, то вам придется постараться в поисках соотношения цены и качества. Пока что на улицах города продают сосны и ели, которые не привлекают внимание потенциальных покупателей. Некоторым не нравится цена, другие – не в восторге от отсутствия пышности и формы у деревьев.

Так, цены на метровую сосну колеблются от 150 до 250 грн в зависимости от пышности. Праздничная красавица высотой от 1,5 метров обойдется в 350-400 грн, дерево в 2 метра и выше – от 450 гривень. "Крымская" сосна обойдется в два раза дороже.

Цены на ель – от 280 грн за метр. Хвойное дерево пышное, с пропорциональным соотношением веток, что делает его более популярным и дорогим перед зимними праздниками.

1,5-метровая ель дороже – от 400 гривень, двухметровая – не менее 500 гривень. Продавцы не хотят уступать в цене.

Пока что ажиотажа вокруг елок нет. В свою очередь, в этом году активно реализуется новый тренд – покупка живых праздничных деревьев в горшках. Плюс такой покупки в том, что после праздников вы можете высадить дерево у себя во дворе или в парке.

Стоимость таких красавиц дороже:

- Пихта 0,5 метров – от 200 гривень;

- Ель голубая 40 см – от 350 гривень;

- Сосна горная 0,5 м – от 600 гривень;

- Ель сизая 1,0 м – от 1200 гривень.

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Если вы не любитель живых деревьев в доме – на замену придут искусственные. Таких красавиц в городе огромное количество на любой карман.

Цены на искусственные сосны высотой 0,5 м стартуют от 200 гривень. Ель высотой в 1 метр обойдется в сумму от 400 гривень.

Чем качественнее, выше и пышнее искусственное дерево – тем дороже. Так, ель высотой 1,5 метра будет стоить от 600 грн, двухметровая – от 750 гривень.

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Если вы решили приобрести высокую и пышную новогоднюю красавицу – все зависит от финансовых возможностей. Так, голубая ель высотой 2,8 м стоит 11 040 грн, а канадская искусственная елка высотой 2,7 м обойдется в 23 184 гривни. Кроме того, дорогостоящие искусственные деревья можно купить в рассрочку на 6 платежей.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, где и когда в Днепре будут продавать елки.

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