Осторожно! В Днепре мошенники обманывают от имени горсовета

В Днепре мошенники расклеивают объявления от имени городского совета.

Так, неизвестные расклеивают "новые реквизиты" КП "Управление контроля за благоустройством города", сообщила очевидица Ольга Горб на странице в Facebook.

Мошенники Экспресс К

"Вчера утром на гараже обнаружила приклеенное объявление. Увидев "новый реквизит" понимаю, что это мошенничество. Обращайте внимание: реквизитом платежа не может быть просто номер карты!Получатель не может быть физическое лицо. Обязательно должен быть номер расчетного счета, наименование банка Получателя, МФО банка, ЕДРПОУ Получателя", – написала девушка.

Объявление Facebook Ольги Горб

Скриншот Facebook Ольги Горб

OBOZREVATEL обратился к Руслану Морозу, начальнику данного коммунального предприятия. Он подтвердил, что данные объявления действительно являются мошенничеством.

По предварительным данным, карта мошенников оказалась оформленной на жительницу Каменского без определенного места жительства.

"КП "Управление контроля за благоустройством города" не распространяла никаких объявлений. Расчетных счетов коммунальное предприятие не меняло и не будет. По поводу размещения мошеннических объявлений уже обратились в правоохранительные органы", – рассказал Мороз.

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