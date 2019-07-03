Ежегодно в Днепре перед началом купального сезона оценивается состояние городских пляжей.

В текущем году на территории Днепропетровской области местная власть планировала открыть 12 городских пляжей, сообщила на пресс-конференции в "Мост-Днепр" Неля Полюхович, начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"По результатам проведенных ОСП "Днепровское городское отделение лабораторных исследований" ГУ ДЛЦ МОЗ Украины лабораторных исследований, в воде реки Днепр в границах акватории пляжа парка КЗК "Парк культуры и отдыха Сагайдак" определено наличие V. Cholerae non 01/0139 (холероподобные вибрионы не более 01 гр. Хейберга)", – сообщила Полюхович.

Пляж в Днепре

Она отметила, что обнаружены и другие несоответствия по санитарным показателям безопасности:

"По результатам санитарно-микробиологическим исследований воды реки Днепр в границах пляжа парка КЗК "Парк культуры и отдыха Приднепровский" обнаружено несоответствие требованиям по санитарно – микробиологическим показателям безопасности: индекс лактозопозитивных кишечных палочек (ЛКП) составил 13 000 в дм3 при нормативном значении не более 5 000 в дм3", – рассказала эксперт.

Полюхович добавила, что спокойно купаться можно только на пляже, который находится на Монастырском острове.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился список опасных пляжей в Харькове, где нельзя купаться.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!