Осень подождет? Появился прогноз погоды в Днепропетровской области

В Днепре на 26 августа объявлено штормовое предупреждение.

На территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода Apn-nn.com

В понедельник, 26 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области составит ночью 13-18 градусов, а днем 28-33 градусов. По городу ожидается ночью 15-17 градусов, днем 30-32 градусов.

27 и 28 августа синоптики прогнозируют малооблачный день, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а днем поднимется до 27-32 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра перекроют важную дорогу на два года.

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