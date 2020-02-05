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7 февраля • обновлено в 07:43
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Карина Бондаренко

Из-за эпидемии гриппа в Днепре будут дезинфицировать маршрутки

1.7т
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В среду, 5 февраля, в Днепре начнут дезинфицировать автобусы на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Также всем водителям порекомендовали использовать санитарные маски и заменять их каждые три часа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий сектором контроля департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков.

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Маршрутка в Днепре

Маршрутка в Днепре

Антикор

"Обработка антисептиками и средствами обеззараживания залог здоровья не только пассажиров, но и обслуживающего персонала. Для обработки будут использоваться только дозволенные средства", - написал он.

В комментариях под публикацией Васючкова горожане шутят, что в связи с санитарной обработкой в маршрутках снова поднимут стоимость проезда.

Из-за эпидемии гриппа в Днепре будут дезинфицировать маршрутки
Из-за эпидемии гриппа в Днепре будут дезинфицировать маршрутки
Из-за эпидемии гриппа в Днепре будут дезинфицировать маршрутки

Ранее OBOZREVATEL писал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской области превысила эпидемический порог. В Днепре есть смертельный случай.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
маршрутка водитель маршрутки
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