Из-за эпидемии гриппа в Днепре будут дезинфицировать маршрутки

В среду, 5 февраля, в Днепре начнут дезинфицировать автобусы на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Также всем водителям порекомендовали использовать санитарные маски и заменять их каждые три часа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий сектором контроля департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков.
Маршрутка в Днепре
Антикор
"Обработка антисептиками и средствами обеззараживания залог здоровья не только пассажиров, но и обслуживающего персонала. Для обработки будут использоваться только дозволенные средства", - написал он.
В комментариях под публикацией Васючкова горожане шутят, что в связи с санитарной обработкой в маршрутках снова поднимут стоимость проезда.
Ранее OBOZREVATEL писал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской области превысила эпидемический порог. В Днепре есть смертельный случай.
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