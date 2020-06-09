Опубликована свежая статистика заболеваемости COVID-19 на Днепропетровщине

В Днепропетровской области за последние сутки в очередной раз не зафиксировали новых случаев COVID-19.

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Победить болезнь удалось 77 пациентам. Общее количество выздоровевших составляет 629 человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

С начала эпидемии на Днепропетровщине зарегистрировали 22 летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.

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