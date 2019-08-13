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Оккупанты убили бойца НГУ: стала известна дата похорон

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В Днепре состоится прощание с погибшим на Донбассе бойцом Национальной Гвардии Романом Романенко (позывной Бич).

Траурная церемония состоится в среду, 14 августа, сообщают на странице Facebook ultras.org.ua.

Роман Романенко, погиб на Долнбассе 10 августа

Роман Романенко, погиб на Долнбассе 10 августа

azov.org.ua

"Прощание с Романом состоится завтра в Днепре, у Самарской районного совета, в 14 часов. Улица 20-летия Победы, 51. Вечная память Герою!" - сказано в сообщении.

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Роман Романенко погиб несколько дней назад во время выполнения боевой задачи, однако информация об этом держалась в тайне, поскольку тело воина выкрали террористы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Роман Романенко погиб 10 августа. Из-за сильных обстрелов 3 попытки эвакуировать тело с поля боя сорвались. В результате останки воина забрали террористы и позже выложили незаретушированное фото погибшего в интернет.

Во вторник, 13 августа военным из полка "Азов" удалось договориться об обмене и забрать тело побратима.

Роман Романенко воевал в полку "Азов" с конца 2015 года и был снайпером. Погибшему воину было 25 лет.

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Место
Украина Днепр
Теги
погиб боец погиб нацгвардеец ООС Национальная гвардия "Азов"
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Бич - это перевод с английского или просто герой из бичей в АТО пошёл?
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Motr Den
Motr Den
Надеюсь когда здыхал корежило гниду от боли.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Выбор у нацистов не большой)))
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