Одевайтесь теплее: в Днепр и область идет сильное похолодание

София Ковнир Жизнь города 16:30, 16.10.2020

В Днепре и области синоптики спрогнозировали резкое похолодание.

Это связано с вторжением холодного арктического воздуха на территории нашей области, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, ожидается значительное похолодание, в результате чего произойдет переход средней суточной температуры воздуха через +8 в сторону понижения. Поэтому 19-23 октября сохранится холодная погода.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 17 октября в Украину придет циклон Foelke. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

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