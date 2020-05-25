Одевайтесь потеплее: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 25.05.2020

В понедельник, 25 мая, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 44-86%. Рассвет наступит в 04:45, закат ожидается в 20:28.

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Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет холодной и влажной. Дожди ожидаются почти на всей территории страны.

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Днепр Жизнь города

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