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25 мая • обновлено в 06:56
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Алина Рашевская
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Одевайтесь потеплее: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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В понедельник, 25 мая, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 44-86%. Рассвет наступит в 04:45, закат ожидается в 20:28.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет холодной и влажной. Дожди ожидаются почти на всей территории страны.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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