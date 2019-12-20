"Очень любит Шевченко": в Днепре сфотографировали "культурного" автохама

На одной из центральных улиц Днепра автохам оставил свой Porsche прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.
Горожане успели сфотографировать оригинальную парковку. Снимки выложили на Facebook-странице "Автобыдло Днипро" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Автохам в Днепре
Facebook-страница "Автобыдло Днипро"
Пользователи возмутились парковкой неизвестного и обратили внимание на отсутствие реакции патрульной полиции.
Автохам в Днепре
Facebook-страница "Автобыдло Днипро"
Автохам в Днепре
Facebook-страница "Автобыдло Днипро"
Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель начальника Марганецкого отделения полиции в Днепропетровской области забрал у 22-летней девушки автомобиль и требовал за него 1500$.
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