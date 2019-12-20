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20 декабря • обновлено в 16:31
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"Очень любит Шевченко": в Днепре сфотографировали "культурного" автохама

1.2т
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На одной из центральных улиц Днепра автохам оставил свой Porsche прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.

Горожане успели сфотографировать оригинальную парковку. Снимки выложили на Facebook-странице "Автобыдло Днипро" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автохам в Днепре

Автохам в Днепре

Facebook-страница "Автобыдло Днипро"

Пользователи возмутились парковкой неизвестного и обратили внимание на отсутствие реакции патрульной полиции.

"Очень любит Шевченко": в Днепре сфотографировали "культурного" автохама
Автохам в Днепре

Автохам в Днепре

Facebook-страница "Автобыдло Днипро"

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Автохам в Днепре

Автохам в Днепре

Facebook-страница "Автобыдло Днипро"

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель начальника Марганецкого отделения полиции в Днепропетровской области забрал у 22-летней девушки автомобиль и требовал за него 1500$.

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Автор
Карина Бондаренко
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