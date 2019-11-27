Объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье

Две недели назад Премьер-министр Алексей Гончарук, его советник Юрий Голик и новый глава Укравтодора Александр Кубраков побывали на печально известном мосту в Запорожье, который не могут достроить уже 15 лет.

Тогда было обещано, что в течении ближайшего времени будет объявлен тендер на достройку этого моста. И вот 26 ноября глава правительства сообщил, что соответствующий тендер объявлен.

Юрий Голик Зеркало недели

"Этот мост имеет наконец решить острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра", – отметил Алексей Гончарук.

Юрий Голик добавил, что это только "первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в мост".

"Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Было непросто за несколько месяцев сделать то, что никто не смог сделать за несколько лет, но мы сделали это. Это только первый шаг в длинной цепочке, которая обязательно приведет к появлению моста в Запорожье. Обязательно сделаем это и доведем все до логического конца", – пишет советник премьера в Facebook.

Согласно данным в системе Prozorro, ожидаемая стоимость проекта 12,34 млрд грн, документы принимаются до 26 декабря 2019 года, а аукцион запланирован на 31 января 2020 года.

После определения победителя начнется строительство первой очереди объекта , которую планируется полностью завершить за несколько лет.

К первой очереди строительства входит 21 искусственное сооружение, в том числе два моста через русло р. Днепр с выездами на прибрежных магистраль и проспект Соборный.

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