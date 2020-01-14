Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

Во вторник, 14 января, в Кривом Роге Днепропетровской области попрощались с волонтером Андреем Садило, который скончался после тяжелой болезни.
Панихиду провел друг умершего - военный капеллан Православной церкви Украины Александр Агарков, сообщает 0564.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Проститься с Садило пришли его соратники и побратимы, волонтеры, активисты, военнослужащие и добровольцы.
0564.ua
Андрей Садило
0564.ua
Группа волонтеров "Помощь армии своими руками", которой руководил волонтер, отремонтировала сотни единиц военной техники, занималась обшивкой защитными экранами десятков танков, БМП и БТР, сделала десятки буржуек, пулеметных станин и турелей и еще много того, что облегчило выполнение задач в АТО.
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
0564.ua
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине после тяжелых болезней умерли два ветерана АТО – Василий Малеев и Андрей Лесик. Также не стало волонтера из Кривого Рога Андрея Садило.
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