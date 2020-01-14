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14 января • обновлено в 15:02
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Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

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Во вторник, 14 января, в Кривом Роге Днепропетровской области попрощались с волонтером Андреем Садило, который скончался после тяжелой болезни.

Панихиду провел друг умершего - военный капеллан Православной церкви Украины Александр Агарков, сообщает 0564.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Проститься с Садило пришли его соратники и побратимы, волонтеры, активисты, военнослужащие и добровольцы.

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Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Андрей Садило

Андрей Садило

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Группа волонтеров "Помощь армии своими руками", которой руководил волонтер, отремонтировала сотни единиц военной техники, занималась обшивкой защитными экранами десятков танков, БМП и БТР, сделала десятки буржуек, пулеметных станин и турелей и еще много того, что облегчило выполнение задач в АТО.

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Обшивал танки и помогал в АТО: в Кривом Роге попрощались с известным волонтером. Фото

0564.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине после тяжелых болезней умерли два ветерана АТО – Василий Малеев и Андрей Лесик. Также не стало волонтера из Кривого Рога Андрея Садило.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Теги
похороны болезнь боец АТО АТО волонтерство

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