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14 мая • обновлено в 16:30
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Алина Рашевская
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Облачно, но тепло: появился свежий прогноз погоды в Днепре

1.1т
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В четверг, 14 мая, в Днепре будет преимущественно пасмурная погода.

Небо прояснится только к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +7 до +21 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-78%. Рассвет наступит в 04:22, закат ожидается в 20:14.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Также во многих регионах вероятны грозы.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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