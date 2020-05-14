Облачно, но тепло: появился свежий прогноз погоды в Днепре

В четверг, 14 мая, в Днепре будет преимущественно пасмурная погода.

Небо прояснится только к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +7 до +21 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-78%. Рассвет наступит в 04:22, закат ожидается в 20:14.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Также во многих регионах вероятны грозы.

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