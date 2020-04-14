Облачно и ветрено: появился прогноз погоды на 14 апреля в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:52, 14.04.2020

Во вторник, 14 апреля, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +5 до +19 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 25-57%. Рассвет наступит в 05:48, закат ожидается в 19:31.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в ближайшие дни существенно ухудшится. В направлении страны приближается холодный атмосферный фронт.

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Днепр Жизнь города

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