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14 апреля • обновлено в 07:05
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Алина Рашевская
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Облачно и ветрено: появился прогноз погоды на 14 апреля в Днепре

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Во вторник, 14 апреля, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +5 до +19 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 25-57%. Рассвет наступит в 05:48, закат ожидается в 19:31.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в ближайшие дни существенно ухудшится. В направлении страны приближается холодный атмосферный фронт.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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