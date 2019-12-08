Облачно и сухо: в Днепре синоптики дали воскресный прогноз погоды

В воскресенье, 8 декабря, в Днепре ожидается пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, осадки маловероятны.

К вечеру тучи, царившие в небе весь день, уберутся восвояси. Об этом сообщает Синоптик.

В Днепре синоптики дали воскресный прогноз погоды Vgorode.ua

Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 1 градуса ниже нуля. Относительная влажность составит 93-97%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что парень из Днепропетровщины поразил сеть добрым поступком. Всего за несколько дней история набрала тысячи лайков и сотни благодарных комментариев.

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