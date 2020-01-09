Облачно и прохладно: появился прогноз погоды на 9 января в Днепре

В четверг, 9 января, в Днепре будет стоять облачная погода.
Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.
Появился прогноз погоды на 9 января в Днепре
Мурманский вестник
Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -7 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 62-88%.
День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:28, закат ожидается в 16:06.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики спрогнозировали рекордное изменение погоды в Украине. В Украину уже 10 января после рождественских морозов снова придет волна потепления до +6.
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