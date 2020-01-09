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9 января • обновлено в 07:32
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Алина Рашевская

Облачно и прохладно: появился прогноз погоды на 9 января в Днепре

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В четверг, 9 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 9 января в Днепре

Появился прогноз погоды на 9 января в Днепре

Мурманский вестник

Новости
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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -7 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 62-88%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:28, закат ожидается в 16:06.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики спрогнозировали рекордное изменение погоды в Украине. В Украину уже 10 января после рождественских морозов снова придет волна потепления до +6.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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