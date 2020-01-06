Облачно и морозно: синоптики дали прогноз погоды на 6 января в Днепре

В понедельник, 6 января, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Осадков в первый день недели не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -3 до -6 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, погода 7 января будет преимущественно сухой и не слишком морозной.

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