Облачно и без осадков: появился прогноз погоды в Днепре

На выходных, 26-27 октября в Днепре и области ожидается теплая и облачная погода с прояснениями.
Согласно информации Украинского гидрометцентра, в субботу днем будет около +14...+16 градусов днем и +7...+9 градусов ночью.
Выходные в Днепре будут теплые и без дождей
golos.te.ua
В воскресенье днем будет немного теплее – +16...+18 градусов днем, а ночью также +7...+9.
Ночью и утром возможен туман, осадков не ожидается.
Днем – облачно, в субботу ветер северо-восточный, в воскресенье – юго-западный, 3-8 м/с.
Погода на 26 октября
Украинский гидрометцентр
Погода на 27 октября
Украинский гидрометцентр
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине в пятницу, 25 октября, начнет постепенно снижаться температура. На несколько градусов она опустится в центре и на востоке страны. При этом тепло все еще задержится на западе Украины.
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