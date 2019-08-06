Объезжайте пробки: в Днепре можно онлайн следить за движением на мостах

Ситуационный центр Днепра запустил онлайн - трансляции, где можно следить за движением автомобилей на мостах.

Проверить наличие пробок можно на Амурском, Кайдакском и Южном мостах. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пробки в Днепре

Амурский мост:

Кайдакский мост:

Южный мост:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, за ремонтом Нового моста в Днепре можно круглосуточно наблюдать с камеры видеонаблюдения.

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