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Объезжайте пробки: в Днепре можно онлайн следить за движением на мостах

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Ситуационный центр Днепра запустил онлайн - трансляции, где можно следить за движением автомобилей на мостах.

Проверить наличие пробок можно на Амурском, Кайдакском и Южном мостах. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пробки в Днепре

Пробки в Днепре

Амурский мост:

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Кайдакский мост:

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Южный мост:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, за ремонтом Нового моста в Днепре можно круглосуточно наблюдать с камеры видеонаблюдения.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ремонт и строительство дорог Новый мост в Днепре
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