Объезжайте пробки: в Днепре можно онлайн следить за движением на мостах

Ситуационный центр Днепра запустил онлайн - трансляции, где можно следить за движением автомобилей на мостах.
Проверить наличие пробок можно на Амурском, Кайдакском и Южном мостах. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Пробки в Днепре
Амурский мост:
Кайдакский мост:
Южный мост:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, за ремонтом Нового моста в Днепре можно круглосуточно наблюдать с камеры видеонаблюдения.
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