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Обещала раздеться: горячая девушка из Днепра встретилась с украинским министром

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утром 14 августа провел встречу с девушкой, которая пообещала раздеться на Новом мосту в Днепре.

За завтраком в Киеве он обсудил с ней перспективы развития отрасли мостостроения в Украине. Об этом скандально известная Анна Минюкова рассказала на своей странице в Facebook.

Владимир Омелян и Анна Минюкова

Владимир Омелян и Анна Минюкова

коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что Минюкова пообщела раздеться догола на Новом мосту в Днепре, если до 14 сентября он будет сдан в эксплуатацию. Она предложила пари мэру Борису Филатову на своей странице в Instagram. К публикации девушка добавила пикантное фото.

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Скриншот

Скриншот

Instagram asi_mikovich

Позже выяснилось, что модель из Днепра инженер-конструктор мостов и тоннелей по образованию. После нашумевшего пари в Днепре девушка ездила инспектировать "уставшие" мосты Киева по приглашению экс-министра экологии Игоря Шевченко.

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Скриншот Igor Shevchenko

Скриншот Igor Shevchenko

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на убийство четырех украинских морпехов на Донбассе и обратился по этому поводу с сильным посланием к президенту Владимиру Зеленскому.

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Персоны
Владимир Омелян Борис Филатов Александр Шевченко
Место
Украина Днепр
Теги
скандалы ремонт и строительство дорог Новый мост в Днепре
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