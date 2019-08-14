Обещала раздеться: горячая девушка из Днепра встретилась с украинским министром

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утром 14 августа провел встречу с девушкой, которая пообещала раздеться на Новом мосту в Днепре.

За завтраком в Киеве он обсудил с ней перспективы развития отрасли мостостроения в Украине. Об этом скандально известная Анна Минюкова рассказала на своей странице в Facebook.

Владимир Омелян и Анна Минюкова коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что Минюкова пообщела раздеться догола на Новом мосту в Днепре, если до 14 сентября он будет сдан в эксплуатацию. Она предложила пари мэру Борису Филатову на своей странице в Instagram. К публикации девушка добавила пикантное фото.

Скриншот Instagram asi_mikovich

Позже выяснилось, что модель из Днепра инженер-конструктор мостов и тоннелей по образованию. После нашумевшего пари в Днепре девушка ездила инспектировать "уставшие" мосты Киева по приглашению экс-министра экологии Игоря Шевченко.

Скриншот Igor Shevchenko Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на убийство четырех украинских морпехов на Донбассе и обратился по этому поводу с сильным посланием к президенту Владимиру Зеленскому.

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