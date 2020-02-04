Нужен ли зонт: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, жителей Днепра ждет облачная и ветреная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Погода в Днепре 4 февраля corgit.hyz

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -1 до +4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -5 до +1. Влажность воздуха составит 54-84%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:03, закат ожидается в 16:44.

Скриншот Синоптик

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