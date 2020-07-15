Нужен ли зонт: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 15 июля

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 15.07.2020

В среду, 15 июля, в Днепре прогнозируется преимущественно пасмурная погода.

Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +13 до +23 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 44-100%. Рассвет наступит в 04:53, закат ожидается в 20:38.

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Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на побережьях Черного и Азовского морей на этой неделе ожидаются дожди, жара вернется на выходных.

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Днепр Жизнь города

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