Нужен ли зонт: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 15 июля
Погода в Днепре. zp.vgorode.ua
В среду, 15 июля, в Днепре прогнозируется преимущественно пасмурная погода.
Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +13 до +23 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 44-100%. Рассвет наступит в 04:53, закат ожидается в 20:38.
Скриншот Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на побережьях Черного и Азовского морей на этой неделе ожидаются дожди, жара вернется на выходных.
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