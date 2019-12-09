Нужен ли зонт: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики уточнили прогноз погоды на 9 декабря Метеоролог

Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 1 градуса ниже нуля. Относительная влажность составит 93-99%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9-летнему мальчику прямо под ноги бросили взрывпакет во время прогулки на улице. Устройство детонировало быстрее, чем ребенок успел отбежать.

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