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9 декабря • обновлено в 07:13
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Алина Рашевская

Нужен ли зонт: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 9 декабря

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В понедельник, 9 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики уточнили прогноз погоды на 9 декабря

Синоптики уточнили прогноз погоды на 9 декабря

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Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 1 градуса ниже нуля. Относительная влажность составит 93-99%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9-летнему мальчику прямо под ноги бросили взрывпакет во время прогулки на улице. Устройство детонировало быстрее, чем ребенок успел отбежать.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
погода синоптик
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