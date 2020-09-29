Нужен ли зонт: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Во вторник, 29 сентября, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Вечером, возможно, пройдет дождь. Порывы ветра местами будут достигать 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +15 до +21 градуса по Цельсию. Влажность воздуха составит 53-80%. Рассвет наступит в 06:36, закат ожидается в 18:24.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в последние дни сентября Украину накроет новый циклон, который принесет дожди и похолодание.