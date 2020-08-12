Нужен ли зонт: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:30, 12.08.2020

В среду, 12 августа, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Днем будет идти дождь, но к вечеру он закончится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +15 до +26 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 41-91%. Рассвет наступит в 05:29, закат ожидается в 20:00.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придет существенное похолодание.

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Днепр Жизнь города

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