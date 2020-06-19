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Нужен ли зонт: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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Нужен ли зонт: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 19 июня, в Днепре ожидается переменная облачность.

Мелкий дождь, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +18 до +25 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 60-93%. Рассвет наступит в 04:36, закат ожидается в 20:47.

Скриншот

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вторая декада июня в Украине закончится дождями, осадки будут разной интенсивности. В этот период будет наблюдаться снижение температуры, после чего усилятся дожди со шквалами и градом.

УкраинаДнепрПрогноз погоды
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