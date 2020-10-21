Новое образовательное пространство Днепра: ученические билеты, ремонты в школах, программа 250 грн на ученика, доплаты молодым учителям

Школьники Днепра продолжают получать новые ученические билеты. В частности, сегодня верификацию в соответствующей системе прошли 50 тыс. учащихся, из них 20 тыс. – уже получили новые ученические.

Об этом во время прямой телефонной линии 21 октября сообщил специалист департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Артем Трапезников.

"Ученические билеты выдаем в специальном наборе, к которому, кроме пластикового документа, входит календарь, информационный буклет "Образовательное пространство Днепра", где можно ознакомиться среди прочего с контактной информацией о кружках, спортивных секциях, музыкальных, художественных школах, домах творчества и др. Также в наборе есть буклет с правилами пользования турникетом в школе, стикер-паки с логотипом и символикой Днепра. Планируется, что до конца года все школьники получат такие наборы с ученическими билетами", – рассказал Артем Трапезников.

Продолжаются обновления в школах Днепра. Так, в этом году различные виды капитальных ремонтов сделано или на стадии завершения в 38 учебных заведениях. Например, в 16 школах сделаны новые столовые и санузла, в 6-ти – кровли, в 5-ти – спортивные залы, в 7-ми – спортивные площадки и тому подобное.

Во время прямой телефонной линии специалист департамента Артем Трапезников напомнил: "В Днепре каждая школа имеет денежный фонд из городского бюджета из расчета 250 грн в год на каждого ученика. Каждое заведение самостоятельно определяет, на что будут потрачены эти средства. Их преимущественно направляют на приобретение различных принадлежностей или оборудования для школы. Кроме того, город поддерживает и молодых педагогов. Так, Днепр первый среди городов Украины ввел доплаты учителям в возрасте до 35 лет, впервые пришли работать в школу. Они получают каждого месяца доплату из городского бюджета в размере 2 тыс. грн. Таких учителей сегодня более 270".