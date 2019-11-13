"Несломанная жизнь": трогательный пост о легендарном генерале ВСУ взорвал сеть

В Днепре главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко трогательно поздравил с Днем Рождения генерала Вооруженных сил Украины, которому спасли жизнь.

Пользователи сети восхищаются поступками врачей и благодарят за тысячи спасенных жизней. Об этом OBOZREVATEL стало известно из поста Сергея Рыженко в Facebook.

Сергей Рыженко и Игорь Гордийчук

Как сообщил главврач, 31 июля 2014 года в больницу поступил неизвестный солдат с тяжелейшим ранением мозга. Затем он впал в кому, ему сделали операцию и боец оказался в нейрореанимации:

"Спустя 40 дней начинает приходить в сознание. Бессвязно разговаривать на украинском, английском, французском языках. Волонтерам удалось разыскать жену. Тяжелый путь лечения и реабилитации за границей. Возвращение героя состоялось. Тогда ему не было 42-х. Казалось, жизнь разрушена. Господь подарил ему тепло и любовь. Спустя годы он стал легендой. Это Игорь Гордийчук. Ему сегодня 47. С Днем Рождения, дорогой генерал!", – написал Рыженко.

Он добавил, что генерал один из трех тысяч героев выживших в Днепре в больнице имени Мечникова.

Трогательный пост с поздравлением разрывается от слов благодарности пользователей. Он уже набрал более 2,5 тысяч лайков, 72 комментария и 352 репоста.

Люди продолжают восторгаться и писать слова благодарности:

"Один из спасенных вашей героической командой. Безусловно Герой. И вы Герой. Пусть Боженька дает каждому крепкого здоровья и счастья!", "Как я горжусь вами, и врачами, и генералом. Все когда-то закончится, обязательно нашей победой, но ваши имена золотом написаны на страницах нашей истории. Как-то пафосно, но от души. Горжусь!", "Больница, где есть надежда и замечательные врачи! Спасибо за ваш труд и поддержку!!!", "Да уж, тесен мир! Сергей Анатольевич! Вы спасаете многих людей! Вы настоящий герой!!!", "Низкий поклон и вам, и вашей команде! А имениннику - Героям Слава!", – пишут пользователи.

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