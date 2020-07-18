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Несколько улиц Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская
Жизнь города
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Несколько улиц Днепра останутся без света: адреса

Несколько улиц Днепра останутся без света. odessa-life.od.ua

В воскресенье, 19 июля, на нескольких улицах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

  • ул. Боевая 2-18

  • ул. Варваровская 1,9,13-21

  • ул. Новочеркасская 3-63,2-64

  • ул. Поленова 1-59,2-60

  • ул. Гагринская 8-38,27-71

  • пер. Солончаковый 1-15,1-19

  • ул. Гринченко 109-117.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли на миллионы гривен.

УкраинаДнепр
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