Несколько улиц Днепра останутся без света: адреса
Несколько улиц Днепра останутся без света. odessa-life.od.ua
В воскресенье, 19 июля, на нескольких улицах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
ул. Боевая 2-18
ул. Варваровская 1,9,13-21
ул. Новочеркасская 3-63,2-64
ул. Поленова 1-59,2-60
ул. Гагринская 8-38,27-71
пер. Солончаковый 1-15,1-19
ул. Гринченко 109-117.
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