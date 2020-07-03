Несколько улиц Днепра останутся без света: адреса
В пятницу, 3 июля, на нескольких улицах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Бориса Познанского 2-26,1-19, 21-37; 28-44,
пер. Вдовенко 1-37,2-24
ул. Василия Кука 1-39, 2-36,
ул. Терпигорева,
пер. Терпигорева,
ул. Семена Скляренко 37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;
ул. Тонконог,
пер.Тонконог.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Варваровская, 24, 32
ул. Вишневая 1-13;
ул. Крюковская, 46,
ул. Осипенко 1-67,2-60;
ул. Приднепровская 26-72,61;
ул. Саранская 1-55,18-144;
ул. Стахановцев 1-37,4-44;
пер. Таврический 3-11,2-20;
ул. Таганрогская 75-77,82-84
ул. Алма-Атинская 3-7,2-26,
ул. Онежская 55-195,2-158,
ул. Отечественная 69,
ул. Петрозаводская 1-167,6-166
ул. Боевая 2-18,
ул. Варваровская 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская 3-63,2-64;
ул. Поленова 1-59,2-60
ул. Гагринская 8-38,27-71;
пер. Солончаковий 1-15,1-19;
ул. Гринченко 109-117.
Центральный район:
ул. Воскресенская, 20.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.