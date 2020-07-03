Несколько улиц Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 3 июля, на нескольких улицах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Бориса Познанского 2-26,1-19, 21-37; 28-44,

пер. Вдовенко 1-37,2-24

ул. Василия Кука 1-39, 2-36,

ул. Терпигорева,

пер. Терпигорева,

ул. Семена Скляренко 37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;

ул. Тонконог,

пер.Тонконог.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Варваровская, 24, 32

ул. Вишневая 1-13;

ул. Крюковская, 46,

ул. Осипенко 1-67,2-60;

ул. Приднепровская 26-72,61;

ул. Саранская 1-55,18-144;

ул. Стахановцев 1-37,4-44;

пер. Таврический 3-11,2-20;

ул. Таганрогская 75-77,82-84

ул. Алма-Атинская 3-7,2-26,

ул. Онежская 55-195,2-158,

ул. Отечественная 69,

ул. Петрозаводская 1-167,6-166

ул. Боевая 2-18,

ул. Варваровская 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская 3-63,2-64;

ул. Поленова 1-59,2-60

ул. Гагринская 8-38,27-71;

пер. Солончаковий 1-15,1-19;

ул. Гринченко 109-117.

Центральный район:

ул. Воскресенская, 20.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.