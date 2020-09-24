Несколько улиц Днепра остались без воды: адреса

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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Несколько улиц Днепра остались без воды: адреса

В Днепре 24 сентября на нескольких улицах отключили водоснабжение. Воды не будет целый день.

Это связано с проведением аварийных работ, передает "056.ua".

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Лоцманская;

  • ул. Садовая;

  • ул. Чубаря;

  • ул. Верхоянская;

  • ул. Садовая;

  • ул. Капитальная;

  • пер. Садовой;

  • пер. Камский;

  • ул. Тихая;

  • ул. Маяковского;

  • пос. Волосское;

  • пос. Ракшевка;

  • пр. Поля, 64,44г,44в,44б,44а,44, 42,42а,42б(Д/К) 40,28а,28б,36,24,22,35,37б,43,45,57,59;

  • ул. Драгоманова, 54,52,50;

  • ул. Менахем-Мендл-Шнеерсона,11, 13а(Д/К) 7,9,5,19,19а;

  • ул. Руденка, 4 -60;

  • ул. Ясельная;

  • ул. Сиворонова;

  • ул. Кочкина;

  • пер. Изюмский.

Кроме того, снижено давление воды на верхних этажах домов по улице Уральская, 17, 19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине реформа сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которая проводилась несколько лет, по факту провалилась.

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