Несколько улиц Днепра остались без воды: адреса

В Днепре 24 сентября на нескольких улицах отключили водоснабжение. Воды не будет целый день.

Это связано с проведением аварийных работ, передает "056.ua".

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Лоцманская;

ул. Садовая;

ул. Чубаря;

ул. Верхоянская;

ул. Садовая;

ул. Капитальная;

пер. Садовой;

пер. Камский;

ул. Тихая;

ул. Маяковского;

пос. Волосское;

пос. Ракшевка;

пр. Поля, 64,44г,44в,44б,44а,44, 42,42а,42б(Д/К) 40,28а,28б,36,24,22,35,37б,43,45,57,59;

ул. Драгоманова, 54,52,50;

ул. Менахем-Мендл-Шнеерсона,11, 13а(Д/К) 7,9,5,19,19а;

ул. Руденка, 4 -60;

ул. Ясельная;

ул. Сиворонова;

ул. Кочкина;

пер. Изюмский.

Кроме того, снижено давление воды на верхних этажах домов по улице Уральская, 17, 19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине реформа сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которая проводилась несколько лет, по факту провалилась.