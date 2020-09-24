Несколько улиц Днепра остались без воды: адреса
В Днепре 24 сентября на нескольких улицах отключили водоснабжение. Воды не будет целый день.
Это связано с проведением аварийных работ, передает "056.ua".
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Лоцманская;
ул. Садовая;
ул. Чубаря;
ул. Верхоянская;
ул. Садовая;
ул. Капитальная;
пер. Садовой;
пер. Камский;
ул. Тихая;
ул. Маяковского;
пос. Волосское;
пос. Ракшевка;
пр. Поля, 64,44г,44в,44б,44а,44, 42,42а,42б(Д/К) 40,28а,28б,36,24,22,35,37б,43,45,57,59;
ул. Драгоманова, 54,52,50;
ул. Менахем-Мендл-Шнеерсона,11, 13а(Д/К) 7,9,5,19,19а;
ул. Руденка, 4 -60;
ул. Ясельная;
ул. Сиворонова;
ул. Кочкина;
пер. Изюмский.
Кроме того, снижено давление воды на верхних этажах домов по улице Уральская, 17, 19.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине реформа сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которая проводилась несколько лет, по факту провалилась.