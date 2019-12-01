Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

В понедельник, 1 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования сообщает ДТЭК "Днепровские электросети".

2 декабря в Днепре отключат свет cripo.com.ua

В частности, света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Дементева, 6, 8;

ул. Шолохова, 5а, 7, 7г;

ул. 230 Стрелковой дивизии, 55 — 61, 64 — 76;

ул. Дубовика, 55 — 59;

ул. Злагоды, 1 — 13, 8 — 10;

ул. Гуртовая, 142, 33 — 45, 86 — 88;

ул. Моторная, 1 — 27а, 4 — 26;

ул. Казахстанская, 143 — 95, 148 — 212;

пер. Гуртовый, 1 — 25, 2 — 26;

ул. Читинская, 1 — 43, 4 — 58;

ул. Минусинская, 173 — 193, 201 — 251, 208 — 240, 250 — 302;

ул. Рабкоровская, 69а;

ул. Ангелиной;

ул. Кемеровская;

ул. Черниговская;

ул. Гринченко, 356;

ул. Шпакова, 7, 9, 11, 1, 3, 5.

Индустриальный район:

ул. Янтарная, 75, 75а, 77, 77а;

ул. Байкальская, 80;

ул. Калиновая, 98, 100;

ул. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;

ул. Есенина, 1 — 139, 2 — 78;

ул. Праздничная, 1 — 13;

пер. Богуславский, 2 — 12, 1 — 7;

пер. Надежды, 6 — 10;

пер. Шляхетный, 1, 2 — 8;

пр. Слобожанский, 137;

Хлебзавод №9;

НГР "Агрол";

ул. Донецкое шоссе, 7, 12, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Супермаркет Varus.

Новокодакский район:

ул. Кондратюка, 3 — 35, 228а, 230 — 250, 254, 258, 258а, 209 — 231, 204/2 — 228, 252, 256а, 235 — 241, 230а — 244;

пер. Ниманский, 1 — 13, 2 — 24;

пер. Тюменский, 1 — 31, 2 — 38;

пер. Фронтовой, 2 — 34, 1 — 21;

ул. Весенняя, 1 — 109, 4 — 98, 1, 4 — 12;

пер. Зенитный, 1 — 15, 2 — 12;

ул. Приовражная, 1, 2 — 6;

ул. Можайского, 1 — 21, 2 — 26, 34, 36;

пер. Курсовой, 1 — 21, 21а, 4 — 20/2;

ул. Коллективная, 1, 2 — 12, 14 — 42;

ул. Ватутина, 49 — 53а, 58/2, 60, 62, 64;

ул. Фронтовая, 80;

ул. Гастелло, 42 — 74, 53 — 81;

ул. Попова, 25 — 51, 26 — 52;

ул. Прессы, 33 — 83, 28 — 84;

ул. Хорольская, 50 — 86, 47 — 59;

ул. Валдайская, 1 — 25, 2 — 34;

ул. Лысенко, 12, 14;

ул. Кондратюка, 18, 278, 280, 309 — 317, 264 — 276, 273 — 301, 303, 307;

ул. Писемского, 2 — 84, 3 — 77;

ул. Беломорская, 1/2 — 55, 2 — 50;

ул. Добровольная, 1 — 51, 2 — 36;

пер. Першотравневый, 1, 27, 29, 31, 45, 1 — 7, 2 — 20;

пер. Валдайский, 1 — 11, 2 — 24;

ул. Сахненко, 1 — 35, 2 — 28;

пр. Свободы, 4, 13, 15, 17/2, 17/1, 19/2, 19/1, 19, 23, 25, 27, 29;

пер. Коккинаки, 2, 4/2, 4/1, 4, 6/2, 7, 18;

пер. Черноусовский, 1, 8;

ул. Вербовая, 6, 7, 8;

пер. Кирина, 2, 3;

пер. Металлургов, 3, 5а, 7, 7/2;

ул. Числова, 2, 5 — 15, 6 — 20;

ул. Куприна, 2, 8, 10;

ул. Бардадима, 1 — 5, 2 — 10;

пр. Свободы, 171 — 187, 190 — 216, 222, 224, 228 — 234;

ул. Гвардейская, 3 — 9, 2 — 12;

ул. Крупской, 1а — 11, 2 — 16;

ул. Барвинок, 2 — 6а, 12 — 20, 22;

пл. Новокодакская, 1, 3а;

ул. Трудовая, 1 — 49;

ул. Гранитная, 8;

ул. Зари, 1 — 15, 2 — 46;

ул. Карьерная, 1, 2;

ул. Северная, 1, 2;

ул. Успенского, 1 — 29, 2 — 16;

ул. Якутская, 1 — 13;

пер. Танковый, 1 — 23, 2 — 12;

пер. Солнечный, 1 — 23, 2 — 16, 31, 35;

ул. Якорная, 1 — 23, 2 — 18;

ул. Фортечная, 1 — 25, 4 — 24, 24а — 28;

ул. Гринченко, 31 — 35, 2 — 4, 8 — 12, 16 — 24;

пер. Белозеровский, 1 — 27, 2 — 30;

пер. Мраморный, 1 — 25, 2 — 20, 34;

пер. Лемешева, 1 — 7, 4 — 6;

ул. Возрождения, 1 — 38;

ул. 30 Иркутской дивизии, 37 — 45;

пер. Зеленодольский, 1 — 9, 2 — 8;

ул. Зерновая, 1 — 55, 2 — 40;

ул. Иркутская, 2 — 68, 9 — 63;

пер. Цветочный, 88;

пер. Рязанский, 1 — 3;

ул. Городская, 1 — 41, 4 — 30;

пер. Нежинский, 2 — 18, 3 — 27.

Самарский район:

ул. Роторная, 19;

ул. Карагандинская, 3 5, 7;

ул. Галича;

ул. Прибережная;

ул. Новогородская;

ул. Броневая;

Дачи "Ранет", 1 — 89;

ул. Воспоминаний;

ул. Рыльского;

ул. Пристань, 1 — 25, 2 — 44;

пер. Пристань, 1 — 25, 2 — 10;

ул. Стефаника, 1 — 21, 4 — 26;

ул. Королева, 3 — 43, 6;

ул. Азербайджанская, 2 — 56, 1 — 65;

ул. Историческая, 2 — 30, 1 — 27;

ул. Литвищенко, 2 — 18;

ул. Лебединая, 1 — 63, 2 — 110;

ул. Самарская.

Соборный район:

ул. 8 Марта, 1а;

ул. Акинфиева, 17, 28;

ул. Достоевского;

ул. Кишиневская;

ул. Гнатюка;

ул. Загребельного.

Центральный район:

пр. Яворницкого, 100;

ул. Чапленко, 2, 4, 14;

ул. Княгини Ольги, 1, 3;

ул. Мечникова, 14;

ул. Воскресенская, 33, 44, 44а, 46;

ул. Святослава Храброго, 31/29, 33;

ул. Ушинского, 1;

ул. Староказацкая, 65.

Шевченковский район:

ул. Староказацька, 12, 13, 15;

ул. Троицкая, 2 — 8, 3а, 10;

пл. Троицкая, 1 — 3, 4 — 6;

ул. Воскресенская, 21, 21а;

ул. Челюскина, 1, 3, 5, 12;

ул. Короленко, 6.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в команде президента Владимира Зеленского признали, что не смогут снизить цены на отопление для украинцев, даже несмотря на падение тарифов на газ. На сегодняшний день это невозможно сделать без принятия изменений в соответствующие законы.

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