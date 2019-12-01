Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

В понедельник, 1 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования сообщает ДТЭК "Днепровские электросети".
2 декабря в Днепре отключат свет
cripo.com.ua
В частности, света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Дементева, 6, 8;
ул. Шолохова, 5а, 7, 7г;
ул. 230 Стрелковой дивизии, 55 — 61, 64 — 76;
ул. Дубовика, 55 — 59;
ул. Злагоды, 1 — 13, 8 — 10;
ул. Гуртовая, 142, 33 — 45, 86 — 88;
ул. Моторная, 1 — 27а, 4 — 26;
ул. Казахстанская, 143 — 95, 148 — 212;
пер. Гуртовый, 1 — 25, 2 — 26;
ул. Читинская, 1 — 43, 4 — 58;
ул. Минусинская, 173 — 193, 201 — 251, 208 — 240, 250 — 302;
ул. Рабкоровская, 69а;
ул. Ангелиной;
ул. Кемеровская;
ул. Черниговская;
ул. Гринченко, 356;
ул. Шпакова, 7, 9, 11, 1, 3, 5.
Индустриальный район:
ул. Янтарная, 75, 75а, 77, 77а;
ул. Байкальская, 80;
ул. Калиновая, 98, 100;
ул. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;
ул. Есенина, 1 — 139, 2 — 78;
ул. Праздничная, 1 — 13;
пер. Богуславский, 2 — 12, 1 — 7;
пер. Надежды, 6 — 10;
пер. Шляхетный, 1, 2 — 8;
пр. Слобожанский, 137;
Хлебзавод №9;
НГР "Агрол";
ул. Донецкое шоссе, 7, 12, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Супермаркет Varus.
Новокодакский район:
ул. Кондратюка, 3 — 35, 228а, 230 — 250, 254, 258, 258а, 209 — 231, 204/2 — 228, 252, 256а, 235 — 241, 230а — 244;
пер. Ниманский, 1 — 13, 2 — 24;
пер. Тюменский, 1 — 31, 2 — 38;
пер. Фронтовой, 2 — 34, 1 — 21;
ул. Весенняя, 1 — 109, 4 — 98, 1, 4 — 12;
пер. Зенитный, 1 — 15, 2 — 12;
ул. Приовражная, 1, 2 — 6;
ул. Можайского, 1 — 21, 2 — 26, 34, 36;
пер. Курсовой, 1 — 21, 21а, 4 — 20/2;
ул. Коллективная, 1, 2 — 12, 14 — 42;
ул. Ватутина, 49 — 53а, 58/2, 60, 62, 64;
ул. Фронтовая, 80;
ул. Гастелло, 42 — 74, 53 — 81;
ул. Попова, 25 — 51, 26 — 52;
ул. Прессы, 33 — 83, 28 — 84;
ул. Хорольская, 50 — 86, 47 — 59;
ул. Валдайская, 1 — 25, 2 — 34;
ул. Лысенко, 12, 14;
ул. Кондратюка, 18, 278, 280, 309 — 317, 264 — 276, 273 — 301, 303, 307;
ул. Писемского, 2 — 84, 3 — 77;
ул. Беломорская, 1/2 — 55, 2 — 50;
ул. Добровольная, 1 — 51, 2 — 36;
пер. Першотравневый, 1, 27, 29, 31, 45, 1 — 7, 2 — 20;
пер. Валдайский, 1 — 11, 2 — 24;
ул. Сахненко, 1 — 35, 2 — 28;
пр. Свободы, 4, 13, 15, 17/2, 17/1, 19/2, 19/1, 19, 23, 25, 27, 29;
пер. Коккинаки, 2, 4/2, 4/1, 4, 6/2, 7, 18;
пер. Черноусовский, 1, 8;
ул. Вербовая, 6, 7, 8;
пер. Кирина, 2, 3;
пер. Металлургов, 3, 5а, 7, 7/2;
ул. Числова, 2, 5 — 15, 6 — 20;
ул. Куприна, 2, 8, 10;
ул. Бардадима, 1 — 5, 2 — 10;
пр. Свободы, 171 — 187, 190 — 216, 222, 224, 228 — 234;
ул. Гвардейская, 3 — 9, 2 — 12;
ул. Крупской, 1а — 11, 2 — 16;
ул. Барвинок, 2 — 6а, 12 — 20, 22;
пл. Новокодакская, 1, 3а;
ул. Трудовая, 1 — 49;
ул. Гранитная, 8;
ул. Зари, 1 — 15, 2 — 46;
ул. Карьерная, 1, 2;
ул. Северная, 1, 2;
ул. Успенского, 1 — 29, 2 — 16;
ул. Якутская, 1 — 13;
пер. Танковый, 1 — 23, 2 — 12;
пер. Солнечный, 1 — 23, 2 — 16, 31, 35;
ул. Якорная, 1 — 23, 2 — 18;
ул. Фортечная, 1 — 25, 4 — 24, 24а — 28;
ул. Гринченко, 31 — 35, 2 — 4, 8 — 12, 16 — 24;
пер. Белозеровский, 1 — 27, 2 — 30;
пер. Мраморный, 1 — 25, 2 — 20, 34;
пер. Лемешева, 1 — 7, 4 — 6;
ул. Возрождения, 1 — 38;
ул. 30 Иркутской дивизии, 37 — 45;
пер. Зеленодольский, 1 — 9, 2 — 8;
ул. Зерновая, 1 — 55, 2 — 40;
ул. Иркутская, 2 — 68, 9 — 63;
пер. Цветочный, 88;
пер. Рязанский, 1 — 3;
ул. Городская, 1 — 41, 4 — 30;
пер. Нежинский, 2 — 18, 3 — 27.
Самарский район:
ул. Роторная, 19;
ул. Карагандинская, 3 5, 7;
ул. Галича;
ул. Прибережная;
ул. Новогородская;
ул. Броневая;
Дачи "Ранет", 1 — 89;
ул. Воспоминаний;
ул. Рыльского;
ул. Пристань, 1 — 25, 2 — 44;
пер. Пристань, 1 — 25, 2 — 10;
ул. Стефаника, 1 — 21, 4 — 26;
ул. Королева, 3 — 43, 6;
ул. Азербайджанская, 2 — 56, 1 — 65;
ул. Историческая, 2 — 30, 1 — 27;
ул. Литвищенко, 2 — 18;
ул. Лебединая, 1 — 63, 2 — 110;
ул. Самарская.
Соборный район:
ул. 8 Марта, 1а;
ул. Акинфиева, 17, 28;
ул. Достоевского;
ул. Кишиневская;
ул. Гнатюка;
ул. Загребельного.
Центральный район:
пр. Яворницкого, 100;
ул. Чапленко, 2, 4, 14;
ул. Княгини Ольги, 1, 3;
ул. Мечникова, 14;
ул. Воскресенская, 33, 44, 44а, 46;
ул. Святослава Храброго, 31/29, 33;
ул. Ушинского, 1;
ул. Староказацкая, 65.
Шевченковский район:
ул. Староказацька, 12, 13, 15;
ул. Троицкая, 2 — 8, 3а, 10;
пл. Троицкая, 1 — 3, 4 — 6;
ул. Воскресенская, 21, 21а;
ул. Челюскина, 1, 3, 5, 12;
ул. Короленко, 6.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в команде президента Владимира Зеленского признали, что не смогут снизить цены на отопление для украинцев, даже несмотря на падение тарифов на газ. На сегодняшний день это невозможно сделать без принятия изменений в соответствующие законы.
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