Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

В пяти районах Днепра в четверг, 24 октября, ожидается отключение света.
Отключение запланировано в связи с проведением ремонтных работ и технического обслуживания сетей, сообщают в "ДТЭК Днепровские электросети".
В пяти районах Днепра отключат свет (иллюстрация)
brovary.net.ua
В частности, без света останутся потребители по следующим адресам.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Трамвайная, 12 — 18, 22 — 26, 28;
пер. Проскуровский, 1 — 5, 2;
ул. Леси Украинки, 1 — 25, 2 — 26;
ул. Красноармейская, 1 — 16а;
ул. Лаврова, 2 — 10, 3 — 7;
ул. Радистов, 7 — 21, 10;
ул. Светлая, 1 — 23, 2 — 26;
ул. Брацлавская, 1 — 13, 2 — 14;
ул. Проскуровская, 1 — 19, 2 — 18;
пер. Мануйловский, 9;
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 106, 108, 116;
ул. Софьи Ковалевской, 81;
просп. Слобожанский, 109, 111, 111а, 125, 127, 127а, 127б;
ул. Байкальская, 13, 20;
ул. Гаражная, 1;
ул. Радищева, 28, 34;
Новокодакский район:
пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;
ул. Минеральная, 1 — 21, 2 — 10, 12 — 34, 23 — 49;
ул. Степная, 7 — 17;
пер. Красина, 3 — 9;
ул. Родомановская, 1 — 5, 2 — 14;
Самарский район:
ул. 20-летия Победы, 6г, 10, 12, 16, 22, 22а, 22в, 24, 26, 34а, 43, 43д, 47;
ул. Дрогобычская, 105;
ул. Агнии Барто, 2, 2а, 10, 18;
ул. Зоопарковая, 7 — 63, 8 — 72;
ул. Таджикская, 10 — 24, 17 — 33;
ул. Сердюкова, 1 — 49, 2 — 52;
ул. Дачная, 1 — 67, 2 — 76, 13, 69а — 73, 78 — 86;
ул. Оранжерейная, 26 — 58, 51 — 97;
ул. Романовского, 3, 11, 59;
ул. Бестужева, 49;
ул. Князя Константина Острожского, 33 — 41;
ул. Антарктическая, 1 — 119, 2 — 132;
ул. Пшеничная, 1 — 9, 2 — 14;
ул. Героев Днепра, 1 — 79, 2 — 90;
ул. Железнодорожная, 2 — 74, 3 — 55;
ул. Косогорная, 7 — 13, 50 — 92, 77 — 115;
ул. Прохорова, 50 — 100, 55 — 109;
ул. Луцкая, 2 — 8, 3 — 17;
ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;
ул. Псковская, 1 — 57, 2 — 58;
ул. Андрея Сахарова, 35 — 73, 58 — 74;
ул. Целиноградская, 1 — 31, 2 — 14;
ул. Активистов, 3, 11, 11а, 15;
ул. Богородицкая, 2, 6, 38, 40, 42, 45, 77, 84, 86, 88;
ул. Алешковская, 2, 26, 12, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 50, 72, 78, 82, 90, 94;
пер. Ягодный, 2, 5, 7, 13, 16, 18, 24, 33, 34, 45, 46, 52, 56;
ул. Адлерская, 1 — 17, 2 — 20;
ул. Календарная, 1 — 81, 2 — 54;
ул. Прорезная, 2 — 78, 3 — 51;
ул. Александра Серебрякова, 1 — 13, 4 — 16;
ул. Туркменская, 2 — 16, 11;
ул. Отдыха, 4 — 24, 5 — 27;
ул. Марийская;
пер. Марийский;
ул. Солнечная;
ул. Эстафетная;
Чечеловский район:
ул. Угольная, 1а, 1б;
ул. Январская, 1а — 13, 2а — 5а;
ул. Безлесная, 1 — 17, 2 — 16;
ул. Зональная, 1 — 19, 2, 6;
ул. Лодочная, 1, 1б;
ул. Зеркальная, 2 — 14;
пер. Вокзальный, 8;
ул. Бортницкая, 1 — 27, 2 — 10;
пер. Марии Головиной, 1 — 37а, 2 — 42;
пер. Рыжкова, 1 — 19, 2 — 4;
ул. Футбольная, 11;
ул. Данилы Будницкого, 1 — 29, 2 — 32;
ул. Лесная, 1, 2 — 14, 24 — 28;
пер. Казковая, 1 — 43, 2 — 24;
ул. Айдаровская, 19, 20, 21, 22;
ул. Дибровская, 1 — 21, 2 — 14.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 25 октября, с 9:30 до 18:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения
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