Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

В пяти районах Днепра в четверг, 24 октября, ожидается отключение света.

Отключение запланировано в связи с проведением ремонтных работ и технического обслуживания сетей, сообщают в "ДТЭК Днепровские электросети".

В пяти районах Днепра отключат свет (иллюстрация) brovary.net.ua

В частности, без света останутся потребители по следующим адресам.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Трамвайная, 12 — 18, 22 — 26, 28;

пер. Проскуровский, 1 — 5, 2;

ул. Леси Украинки, 1 — 25, 2 — 26;

ул. Красноармейская, 1 — 16а;

ул. Лаврова, 2 — 10, 3 — 7;

ул. Радистов, 7 — 21, 10;

ул. Светлая, 1 — 23, 2 — 26;

ул. Брацлавская, 1 — 13, 2 — 14;

ул. Проскуровская, 1 — 19, 2 — 18;

пер. Мануйловский, 9;

Индустриальный район:

ул. Калиновая, 106, 108, 116;

ул. Софьи Ковалевской, 81;

просп. Слобожанский, 109, 111, 111а, 125, 127, 127а, 127б;

ул. Байкальская, 13, 20;

ул. Гаражная, 1;

ул. Радищева, 28, 34;

Новокодакский район:

пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

ул. Минеральная, 1 — 21, 2 — 10, 12 — 34, 23 — 49;

ул. Степная, 7 — 17;

пер. Красина, 3 — 9;

ул. Родомановская, 1 — 5, 2 — 14;

Самарский район:

ул. 20-летия Победы, 6г, 10, 12, 16, 22, 22а, 22в, 24, 26, 34а, 43, 43д, 47;

ул. Дрогобычская, 105;

ул. Агнии Барто, 2, 2а, 10, 18;

ул. Зоопарковая, 7 — 63, 8 — 72;

ул. Таджикская, 10 — 24, 17 — 33;

ул. Сердюкова, 1 — 49, 2 — 52;

ул. Дачная, 1 — 67, 2 — 76, 13, 69а — 73, 78 — 86;

ул. Оранжерейная, 26 — 58, 51 — 97;

ул. Романовского, 3, 11, 59;

ул. Бестужева, 49;

ул. Князя Константина Острожского, 33 — 41;

ул. Антарктическая, 1 — 119, 2 — 132;

ул. Пшеничная, 1 — 9, 2 — 14;

ул. Героев Днепра, 1 — 79, 2 — 90;

ул. Железнодорожная, 2 — 74, 3 — 55;

ул. Косогорная, 7 — 13, 50 — 92, 77 — 115;

ул. Прохорова, 50 — 100, 55 — 109;

ул. Луцкая, 2 — 8, 3 — 17;

ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;

ул. Псковская, 1 — 57, 2 — 58;

ул. Андрея Сахарова, 35 — 73, 58 — 74;

ул. Целиноградская, 1 — 31, 2 — 14;

ул. Активистов, 3, 11, 11а, 15;

ул. Богородицкая, 2, 6, 38, 40, 42, 45, 77, 84, 86, 88;

ул. Алешковская, 2, 26, 12, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 50, 72, 78, 82, 90, 94;

пер. Ягодный, 2, 5, 7, 13, 16, 18, 24, 33, 34, 45, 46, 52, 56;

ул. Адлерская, 1 — 17, 2 — 20;

ул. Календарная, 1 — 81, 2 — 54;

ул. Прорезная, 2 — 78, 3 — 51;

ул. Александра Серебрякова, 1 — 13, 4 — 16;

ул. Туркменская, 2 — 16, 11;

ул. Отдыха, 4 — 24, 5 — 27;

ул. Марийская;

пер. Марийский;

ул. Солнечная;

ул. Эстафетная;

Чечеловский район:

ул. Угольная, 1а, 1б;

ул. Январская, 1а — 13, 2а — 5а;

ул. Безлесная, 1 — 17, 2 — 16;

ул. Зональная, 1 — 19, 2, 6;

ул. Лодочная, 1, 1б;

ул. Зеркальная, 2 — 14;

пер. Вокзальный, 8;

ул. Бортницкая, 1 — 27, 2 — 10;

пер. Марии Головиной, 1 — 37а, 2 — 42;

пер. Рыжкова, 1 — 19, 2 — 4;

ул. Футбольная, 11;

ул. Данилы Будницкого, 1 — 29, 2 — 32;

ул. Лесная, 1, 2 — 14, 24 — 28;

пер. Казковая, 1 — 43, 2 — 24;

ул. Айдаровская, 19, 20, 21, 22;

ул. Дибровская, 1 — 21, 2 — 14.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 25 октября, с 9:30 до 18:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения

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