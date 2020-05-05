Несколько районов Днепра останутся без света: кого коснется

Во вторник, 5 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Одесская жизнь
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Индустриальный район:
ул. Осенняя, 9б, 9а, 11, 11а, 13;
ул. Королевой, 14а.
Новокодакский район:
ул. Можайского, 25 — 75, 100, 40 — 84;
ул. Кондратюка, 87 — 179, 112 — 204, 207;
ул. Рубежная, 1 — 13, 2 — 24;
пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 20;
пер. Больничный, 33;
ул. Черногорская, 33 — 81, 36 — 100;
ул. Гвоздичная, 20 — 58, 29 — 57;
ул. Кармелюка, 46 — 54, 59 — 63.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Черниговская, 90 — 106, 179 — 249;
ул. Кемеровская, 2 — 74, 33 — 115;
ул. Кольчугина, 24 — 34;
ул. Моторная, 59 — 137, 114 — 204;
ул. Бережная, 48 — 102, 87 — 157;
ул. Попудренко, 1 — 23;
ул. Гиляровского, 1 — 47;
ул. Передовая, 681 — 771, 800;
ул. Дмитренко, 1 — 75, 2 — 120;
пер. Дмитренко, 1 — 3, 2 — 8;
пер. Арсенальный, 2 — 54, 5 — 85/1;
ул. Моторная, 137 — 157, 202 — 204.
Шевченковский район:
ул. Паникахи, 19;
ул. Комбрига Петрова, 2.
Соборный район:
ул. Космодромная, 7;
ул. Мира, 1 — 43, 6 — 58, 74, 80, 72, 66, 66а;
ул. Камская, 1 — 29, 2а\е — 4б;
ул. Евпаторийская, 92.
Как писал OBOZREVATEL ранее, фельдшер из Днепра Дмитрий Винниченко показал начисление зарплаты, по которому видно, что одно суточное дежурство медика оценивают в 250 гривен.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!