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5 мая • обновлено в 09:21
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Карина Бондаренко
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Несколько районов Днепра останутся без света: кого коснется

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Во вторник, 5 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Индустриальный район:

  • ул. Осенняя, 9б, 9а, 11, 11а, 13;

  • ул. Королевой, 14а.

Новокодакский район:

  • ул. Можайского, 25 — 75, 100, 40 — 84;

  • ул. Кондратюка, 87 — 179, 112 — 204, 207;

  • ул. Рубежная, 1 — 13, 2 — 24;

  • пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 20;

  • пер. Больничный, 33;

  • ул. Черногорская, 33 — 81, 36 — 100;

  • ул. Гвоздичная, 20 — 58, 29 — 57;

  • ул. Кармелюка, 46 — 54, 59 — 63.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Черниговская, 90 — 106, 179 — 249;

  • ул. Кемеровская, 2 — 74, 33 — 115;

  • ул. Кольчугина, 24 — 34;

  • ул. Моторная, 59 — 137, 114 — 204;

  • ул. Бережная, 48 — 102, 87 — 157;

  • ул. Попудренко, 1 — 23;

  • ул. Гиляровского, 1 — 47;

  • ул. Передовая, 681 — 771, 800;

  • ул. Дмитренко, 1 — 75, 2 — 120;

  • пер. Дмитренко, 1 — 3, 2 — 8;

  • пер. Арсенальный, 2 — 54, 5 — 85/1;

  • ул. Моторная, 137 — 157, 202 — 204.

Шевченковский район:

  • ул. Паникахи, 19;

  • ул. Комбрига Петрова, 2.

Соборный район:

  • ул. Космодромная, 7;

  • ул. Мира, 1 — 43, 6 — 58, 74, 80, 72, 66, 66а;

  • ул. Камская, 1 — 29, 2а\е — 4б;

  • ул. Евпаторийская, 92.

Как писал OBOZREVATEL ранее, фельдшер из Днепра Дмитрий Винниченко показал начисление зарплаты, по которому видно, что одно суточное дежурство медика оценивают в 250 гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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