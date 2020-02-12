Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 13 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

просп. Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141;

ул. Холодильная, 2, 6.

Самарский район:

ул. Героев Днепра, 16-90, 11-79;

ул. Прохорова, 50-84,59-89,55;

пер. Героический, 1-21,2-8;

ул. Псковская, 1-57,2-58;

ул. Андрея Сахарова, 35-73, 34-74;

ул. Чебоксарская, 79а;

ул. Дачная, 67-73, 78-86;

ул. Эстафетная, 2.

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