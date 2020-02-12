Главная Новости
12 февраля • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

459
Читать материал на украинском

В четверг, 13 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Новости
Как в Днепре оплатить коммуналку, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Отключение света

Отключение света

Одесская жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • просп. Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141;

  • ул. Холодильная, 2, 6.

Новости
Украинцы могут не платить за коммуналку: раскрыты секреты закона

Самарский район:

  • ул. Героев Днепра, 16-90, 11-79;

  • ул. Прохорова, 50-84,59-89,55;

  • пер. Героический, 1-21,2-8;

  • ул. Псковская, 1-57,2-58;

  • ул. Андрея Сахарова, 35-73, 34-74;

  • ул. Чебоксарская, 79а;

  • ул. Дачная, 67-73, 78-86;

  • ул. Эстафетная, 2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги