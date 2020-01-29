Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 30 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 30 января
Сусанин
Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
Центральный район:
ул. Надежды Алексеенко, 67 — 85, 32 — 44;
ул. Савченко, 94;
ул. Кузнечная, 29;
Шевченковский район:
ж/м Тополь-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;
ул. Мукаша Салакумова, 23.
Новокодакский район:
ул. Кедровая, 19;
ул. Полесская, 1 — 19, 31, 2 — 20;
ул. Мукачевская, 53 — 89;
ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 29;
ул. Марии Гринченко, 29, 30;
пер. Скадовского, 2, 3, 5;
ул. Квитки Основьяненко, 14 — 22;
ул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;
ул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;
ул. Бута, 9 — 27, 24 — 46;
ул. Куренная, 1 — 41, 2 — 28.
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