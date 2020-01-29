Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 30 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 30 января Сусанин

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Центральный район:

ул. Надежды Алексеенко, 67 — 85, 32 — 44;

ул. Савченко, 94;

ул. Кузнечная, 29;

Шевченковский район:

ж/м Тополь-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;

ул. Мукаша Салакумова, 23.

Новокодакский район:

ул. Кедровая, 19;

ул. Полесская, 1 — 19, 31, 2 — 20;

ул. Мукачевская, 53 — 89;

ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 29;

ул. Марии Гринченко, 29, 30;

пер. Скадовского, 2, 3, 5;

ул. Квитки Основьяненко, 14 — 22;

ул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;

ул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;

ул. Бута, 9 — 27, 24 — 46;

ул. Куренная, 1 — 41, 2 — 28.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

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