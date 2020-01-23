Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 24 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Новокодакский район:

пер. Рабочий, 1 — 21, 2 -18;

ул. Старый путь, 41 — 71, 68 — 112;

ул. Промышленная, 1 — 21, 2 — 72, 25 — 63;

ул. Рабочая, 1 — 11, 2 — 26, 17;

ул. Юбилейная, 1 — 5, 2 — 10;

ул. Мальвовая, 1 — 11, 2 — 8;

ул. Гаевая, 3 — 7, 30а, 30б;

пер. Красный, 1 — 35, 2 — 26.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Геническая, 2 — 12, 3 — 9;

ул. Долинская, 2 — 14, 3 — 21;

ул. Кузнечная, 3 — 15;

пер. Кузнечный, 1 — 21;

ул. Федора Сторубля, 1 — 25, 2 — 28;

ул. Муравьева, 13 — 27, 16 — 44;

ул. Соромовская, 1 — 3;

пер. Муравьева, 2, 3;

пер. Пожарный, 1, 2, 3, 4, 6;

ул. Тобольская, 20 — 30, 21 — 39;

ул. Чапаева, 17 — 31, 16 — 32.

Шевченковский район:

ул. Вознесенская, 26 — 46, 31 — 59;

ул. Светлова, 38 — 50, 41 — 51;

ул. Михаила Грушевского, 28 — 38;

ул. Короленко, 24, 26, 55 — 61;

ул. Троицкая, 39, 42, 44.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 22 января в жилом массиве Победа-6 легковой автомобиль на полной скорости сбил ребенка.

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