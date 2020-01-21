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21 января • обновлено в 11:33
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Карина Бондаренко

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В среду, 22 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с ремонтными работами и техническим обслуживанием, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Пушкарская, 1 — 51, 2 — 44;

  • пер. Пушкарский, 3 — 7, 2 — 10;

  • ул. Томская, 21, 127 — 249, 126 — 172;

  • пер. Томский, 23 — 43;

  • пер. Днепрстроя, 2 — 42;

  • ул. Днепрстроя, 2 — 44, 3 — 55;

  • ул. Здоровья, 2 — 50, 1 — 43;

  • ул. Пальмовая, 9 — 25, 12 — 32;

  • ул. Ореховая, 15 — 19;

  • ул. Подснежников, 3 — 57, 2 — 54;

  • ул. Наставников, 35 — 51, 38 — 54;

  • пер. Джамбульский, 2 — 6, 7 — 11, 17 — 19, 8, 1;

  • ул. Жовтоводская, 27 — 41, 30 — 40;

  • ул. Джамбульская, 1 — 41, 2 — 60.

Центральный район:

  • пр. Яворницкого, 96а, 102;

  • ул. Княгини Ольги, 6,8;

  • ул. Чапленко, 1, 3, 5, 14, 15.

Новокодакский район:

  • пр. Рабочий, 1 — 21, 2 — 18;

  • ул. Старый шлях, 68 — 112, 41 — 71;

  • ул. Промышленная, 1 — 21, 25 — 63, 2 — 72;

  • ул. Рабочая, 1 — 11, 17, 2 — 26;

  • ул. Юбилейная, 1 — 5, 2 — 10;

  • ул. Мальвовая, 1 — 11, 2 — 8;

  • ул. Гаевая, 3 — 7, 30а, 30б;

  • пер. Красный, 1 — 35, 2 — 26;

  • ул. Пушкина, 1 — 93, 2 — 92;

  • пер. Пушкина, 1 — 27;

  • ул. Павлова, 29;

  • ул. Айдаровская, 1 — 81, 2 — 68;

  • ул. Лесная, 30а, 34 — 114;

  • пер. Лесной, 1 — 9, 2 — 12.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области 37-летний мужчина пригласил девушку на собеседование, изнасиловал, а затем пытался убить.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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