Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 22 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с ремонтными работами и техническим обслуживанием, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская жизнь
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
ул. Пушкарская, 1 — 51, 2 — 44;
пер. Пушкарский, 3 — 7, 2 — 10;
ул. Томская, 21, 127 — 249, 126 — 172;
пер. Томский, 23 — 43;
пер. Днепрстроя, 2 — 42;
ул. Днепрстроя, 2 — 44, 3 — 55;
ул. Здоровья, 2 — 50, 1 — 43;
ул. Пальмовая, 9 — 25, 12 — 32;
ул. Ореховая, 15 — 19;
ул. Подснежников, 3 — 57, 2 — 54;
ул. Наставников, 35 — 51, 38 — 54;
пер. Джамбульский, 2 — 6, 7 — 11, 17 — 19, 8, 1;
ул. Жовтоводская, 27 — 41, 30 — 40;
ул. Джамбульская, 1 — 41, 2 — 60.
Центральный район:
пр. Яворницкого, 96а, 102;
ул. Княгини Ольги, 6,8;
ул. Чапленко, 1, 3, 5, 14, 15.
Новокодакский район:
пр. Рабочий, 1 — 21, 2 — 18;
ул. Старый шлях, 68 — 112, 41 — 71;
ул. Промышленная, 1 — 21, 25 — 63, 2 — 72;
ул. Рабочая, 1 — 11, 17, 2 — 26;
ул. Юбилейная, 1 — 5, 2 — 10;
ул. Мальвовая, 1 — 11, 2 — 8;
ул. Гаевая, 3 — 7, 30а, 30б;
пер. Красный, 1 — 35, 2 — 26;
ул. Пушкина, 1 — 93, 2 — 92;
пер. Пушкина, 1 — 27;
ул. Павлова, 29;
ул. Айдаровская, 1 — 81, 2 — 68;
ул. Лесная, 30а, 34 — 114;
пер. Лесной, 1 — 9, 2 — 12.
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