Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В пятницу, 23 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
ул. Гречко, 41-119; 76-106;
ул. Полевая, 21-79; 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Майская, 1-9;
ул. Одесская, 105-155,6-104;
ул. Вологодская, 2-12,5-7;
ул. Смольская, 1-137,4-6;
ул. Холодильная, 4-8;
ул. Дальневосточная, 129-143;
ул. Волокамская, 3-31,2-24;
ул. Андрюсенко, 2-34,1-27;
ул. Роздольная, 1-35,2-26;
ул. Тургенева, 1-35,2-30;
ул. Кольцевая, 1-27,2-30;
ул. Таганрогская, 105-217,126-226;
пер. Таганрогский, 8-12,13-17;
ул. Терновая, 5,4а;
ул. Штормовая, 115-213,120-222;
пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
ул. Чайковского, 103;
ул. Айвазовского, 1-23,2-12;
ул. Волочаевская, 1-7;
ул. Заводская, 1-7,2-12;
ул. Портовая, 2-4,18-28; 34-40;
пер. Портовый, 1,2-4;
ул. Обходная, 2-4,5;
пер. Обходной, 1-7,4-6;
ул. Халтурина, 1-27,2-28;
ул. Васнецова, 1-11,2-10;
ул. Искры, 1-5,2-10;
ул. Минакова, 3-7,4-8;
ул. Новороссийская, 1-9,2-74;
ул. Пожарная, 1-33,2-38;
ул. Осетинская, 3;
ул. Промежуточная, 2-8;
ул. Тагильская, 3-41,4-40;
ул. Тобольская, 1-19,2-16;
ул. Узловая, 3-19,8-18;
ул. Халтурина, 7-27,4-28;
ул. Чапаева, 1-13,4-10;
ул. Таганрогская, 339;
пер. Шатурский, 1-7,2-8;
ул. Шефская, 1-13,2-22;
ул. Широкая, 221, 47-71,18-36;
ул. Таганрогская, 283-361,306-374;
ул. Широкая, 45,16;
ул. Казахстанская, 1-7,2-24;
ул. Заярская, 1-47;
пер. Казахстанский, 5-23,2-36;
ул. Минусинская, 85,87;
пер. Минусинский, 14,16,30,32;
ул. Минусинская, 15-83,22-80,52а;
пер. Минусинский, 34,38,54,56;
ул. Минусинская, 89-141Б, 82-174;
ул. Окопная, 25.
Соборный район:
ул. Огородная, 51-93;
ул. Аэродромная;
ул. Тунельная;
пер. Пермский;
туп. Лисогорский;
ул. Муромская;
туп. Гаражный;
ул. Гаражная;
ул. Высоковольтная.
Новокодакский район:
улица Железнодорожная Город, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;
переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;
улица Весенняя, 1,4-12;
переулок Неманский, 1-13; 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1,2-12;
улица Весенняя, 1-109, 4-98;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Ю. Кондратюка, 252,256а;
улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36;
переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2;
улица Коллективная, 3-35, 14-42;
улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64;
улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38,38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16.
Чечеловский район:
ул. Шухевича, 22,24;
ул. Щепкина, 8,10-12, 17;
пр. Нигояна, 7;
ул. Алексеенко, 80-125;
ул. Флотская, 46-72;
ул. Савченко, 90-94.
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