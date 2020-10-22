Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 23 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

ул. Гречко, 41-119; 76-106;

ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Майская, 1-9;

ул. Одесская, 105-155,6-104;

ул. Вологодская, 2-12,5-7;

ул. Смольская, 1-137,4-6;

ул. Холодильная, 4-8;

ул. Дальневосточная, 129-143;

ул. Волокамская, 3-31,2-24;

ул. Андрюсенко, 2-34,1-27;

ул. Роздольная, 1-35,2-26;

ул. Тургенева, 1-35,2-30;

ул. Кольцевая, 1-27,2-30;

ул. Таганрогская, 105-217,126-226;

пер. Таганрогский, 8-12,13-17;

ул. Терновая, 5,4а;

ул. Штормовая, 115-213,120-222;

пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

ул. Чайковского, 103;

ул. Айвазовского, 1-23,2-12;

ул. Волочаевская, 1-7;

ул. Заводская, 1-7,2-12;

ул. Портовая, 2-4,18-28; 34-40;

пер. Портовый, 1,2-4;

ул. Обходная, 2-4,5;

пер. Обходной, 1-7,4-6;

ул. Халтурина, 1-27,2-28;

ул. Васнецова, 1-11,2-10;

ул. Искры, 1-5,2-10;

ул. Минакова, 3-7,4-8;

ул. Новороссийская, 1-9,2-74;

ул. Пожарная, 1-33,2-38;

ул. Осетинская, 3;

ул. Промежуточная, 2-8;

ул. Тагильская, 3-41,4-40;

ул. Тобольская, 1-19,2-16;

ул. Узловая, 3-19,8-18;

ул. Халтурина, 7-27,4-28;

ул. Чапаева, 1-13,4-10;

ул. Таганрогская, 339;

пер. Шатурский, 1-7,2-8;

ул. Шефская, 1-13,2-22;

ул. Широкая, 221, 47-71,18-36;

ул. Таганрогская, 283-361,306-374;

ул. Широкая, 45,16;

ул. Казахстанская, 1-7,2-24;

ул. Заярская, 1-47;

пер. Казахстанский, 5-23,2-36;

ул. Минусинская, 85,87;

пер. Минусинский, 14,16,30,32;

ул. Минусинская, 15-83,22-80,52а;

пер. Минусинский, 34,38,54,56;

ул. Минусинская, 89-141Б, 82-174;

ул. Окопная, 25.

Соборный район:

ул. Огородная, 51-93;

ул. Аэродромная;

ул. Тунельная;

пер. Пермский;

туп. Лисогорский;

ул. Муромская;

туп. Гаражный;

ул. Гаражная;

ул. Высоковольтная.

Новокодакский район:

улица Железнодорожная Город, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;

переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;

улица Весенняя, 1,4-12;

переулок Неманский, 1-13; 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1,2-12;

улица Весенняя, 1-109, 4-98;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Ю. Кондратюка, 252,256а;

улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36;

переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2;

улица Коллективная, 3-35, 14-42;

улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64;

улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;

улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38,38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Митищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16.

Чечеловский район:

ул. Шухевича, 22,24;

ул. Щепкина, 8,10-12, 17;

пр. Нигояна, 7;

ул. Алексеенко, 80-125;

ул. Флотская, 46-72;

ул. Савченко, 90-94.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подгородном 56-летний мужчина упал со ступенек в своем винном погребе на территории частного дома на улице Кобзарской. При падении он получил тяжелую травму головы.