Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 19 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

улица Заслонова, 1-9, 22-26,;

улица Железнодорожная (город), 17, 19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;

улица Народная, 2-34;

переулок Ивана Сохача, 16, 21-31;

улица Славная, 1-49, 2-46;

улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 230а-244, 204/2-228а, 235-241, 252, 256а;

улица Весенняя, 1, 4-12;

переулок Неманский, 1-13, 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1, 2-12;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Приовражная, 1-15, 17-59;

переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2;

улица Коллективная, 3-35, 14-42;

улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64;

улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;

улица Цветочная, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Пороховая, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38, 38А, 1-37, 2-36;

улица Мытищинская, 1-39, 2-34;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

переулок Белорусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

улица Дружбы, 1-7, 2-20,

улица Курильская, 1-33, 2-36

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18

улица Мукачевская, 128-154, 101-119;

улица Зоряная, 1-37, 2-42;

переулок Варяжский, 2а, 2а, 1-13, 4-18;

Чечеловский район:

улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;

улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;

улица Павелецкая, 72-90, 127-169;

улица Новошкольная, 26а-46, 35-63, 48-58г, 75-105;

улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;

улица Стадионная, 38-64;

улица Надежды Алексеенко, 80-125;

улица Флотская, 46-72;

улица Юрия Савченко, 90-94;

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7;

улица Лихачова, 1-85, 2-90;

улица Малахова, 1-89, 2-92.

Самарский район:

улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица 230-й Стрелковой дивизии, 49-87, 50-84;

улица Петрозаводская, 452-500, 517-523, 520, 560;

улица Ингульская 318;

улица Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;

улица Житомирская, 274а, 276, 278, 284;

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155, 6-104;

улица Вологодская, 2-12, 5-7;

улица Смольская, 1-137, 4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Гребинки, 1-35, 8-42;

улица Волоколамская, 3-31, 2-24;

улица Андрусенко, 2-34, 1-27, 12, 1-34;

улица Крылова, 4-12, 1-17;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Айвазовская, 1-23, 2-12;

улица Волочаевская, 1-7;

улица Голубовская, 1-9, 2-10;

улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;

улица Заводская, 1-7, 2-12;

улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;

переулок Портовый 1, 2-4;

улица Обходная, 2-4, 5;

переулок Обходной, 1-7, 4-6;

улица Халтурина, 1-27, 2-28, 7-27, 4-28;

улица Васнецова, 1-11, 2-10;

улица Искры, 1-5, 2-10;

улица Лепсе, 1-5;

улица Минакова, 3-7, 4-8;

улица Новороссийская, 1-9, 2-74;

улица Пожарная, 1-33, 2-38;

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2-8;

улица Сизранская, 1-19; 4-20;

улица Тагильская, 3-41, 4-40;

улица Тобольская, 1-19, 2-16;

улица Узловая, 3-19, 8-18;

улицп Чапаева, 1-13, 4-10;

улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23;

улица Панаса Ковпака, 4-32;

улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374;

улица Терновая, 4а, 5;

улица Штормовая, 115-213, 120-222;

переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;

улица Чайковского, 103;

переулок Шатурский, 1-7, 2-8;

улица Шефская, 1-13, 2-22;

улица Широкая, 47-71, 18-36, 45, 16, 221;

улица Казахстанская, 1-7, 2-24;

улица Заярская, 1-47;

переулок Казахстанский 5-23, 2-36;

улица Минусинская, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174;

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

переулок Окопный, 25;

улица Моторная, 206-296, 159-229;

улица Передовая, 779;

улица Эпика 1-25а, 2-24.

Соборный район:

ж/м Сокол-1, 1, 5-10;

переулок Экипажный, 3а.

Шевченковский район:

улица Смежная;

улица Денисова;

переулок Денисова;

улица Росси, 21-65, 40-78;

переулок Платова;

переулок Паганини;

улица Бурденко;

переулок Нарвский;

улица Уютная, 1-25, 20-40;

переулок Чудский;

улица Баженова;

переулок Уютный;

улица Антина Синявского, 50-78.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром легковушка снесла столб и перевернулась.