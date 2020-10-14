Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В четверг, 15 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Батальонная 29-59, 26-36,
ул. Болятко 1-23, 2-46,
пер. Батальонный 1-23, 41,31,33,29,22,
ул. Широкая степь 3-27,2-45,
ул. Клубничная 2
пер. Дружбы 2, 6, 8, 4,
ул. Авиационная 31 33,33-А, 35,
ул. Караваева 13, 13а, 15-17, 17А,
ул. Солидарная 4.
ул. Охотничья 1-19, 2-16;
пер. Боткинский, 1-19, 2-10,
ул. Февральская 1-49, 2-42;
ул. Веселая, 1-19, 2-18;
пер. Донбасский, 1-31, 2-30;
ул. Озерного, 1-35, 2-16;
ул. Рудная, 28-56, 19-47 М;
ул. Вильямса; 112-116, 147-165; 95-145
ул. Спокойная, 2-82, 1-59; 78а
ул. Железнодорожная, 1-25, 2-20;
ул. Забайкальская, 2-84; 1-93;
ул. В.Стуса 1-60; 3-61
Чечеловский район:
улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;
улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;
улица Павелецкая, 72-90, 127-169;
улица Новошкольная, 75-105;
улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;
улица Новошкольная, 48-58, 35-63, 26а-46;
улица Стадионная, 38-64;
улица Новошкольная, 48-58Г;
переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина, 8,10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7.
ул. Богдановская 3-7;
ул. Нарымская 6-20
ул. Боброва, 21а
Шевченковский район:
ул. Воскресенская, 36
ул. Барвинковская1,22-28;
ул. Троицкая 61-63,70-74:
ул. Игоря Сикорского 21-37,18-28;
ул. Короленко 46-50,87-91, 2, 2д, 2а, 8а,
ул. Челюскина, 6, 8а, 12.
ул. Европейская, 3, 8, 8б,
ул. Глинки, 12
ул. Платовая,
ул. Черешневая
Соборный район:
ул. Сичеславская Набережная-10Б, 33
пер. Экипажный 2, 3, 10, 12, 27;
ул. Космическая, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28Б, 31
ул. Университетская
ул. Чехова
Амур-Нижнеднепровский район:
улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;
улица Петрозаводская, 520,560;
улица Ингульская, 318;
улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;
улица Житомирская, 274А;276;278;284;
улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;
улица Петрозаводская, 452-500,517-523;
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155,6-104;
улица Вологодская, 2-12,5-7;
улица Смольская, 1-137,4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Волокамская, 3-31,2-24;
улица Андрюсенко, 2-34,1-27;
улица Крылова, 4-12,1-17;
улица Раздельная, 1-35,2-26;
улица Тургенева, 1-35,2-30;
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Кольцевая, 1-27,2-30;
ул. Новосибирская 4-54,25-79;
ул. Оренбургская 27-51,64-90
ул. Передовая 1-103,
ул. Отечественная 9-59
ул. Варваровская, 14, 48
Индустриальный район:
ул. П. Калнышевского, 29, 31, 33, 35, 37, 37А
просп. Слобожанский, 60, 62, 62а,
ул. Тверская, 33, 35, 37,
ул. Калиновая, 12
ул. Пулковская, 23, 28, 29
ул. Артельная, 6к
ул. Бердянская, 7-101,
ул. Любарского, 25
ул. Гули Королевой-16,18,20,28,
ул. Косиора -63,
ул. Осенняя-5,7,7 А, 9
Самарский район:
ул. Порт-Артурская 1-33,2-30,
пер. Вязовой 1-3,4-12
ул. М.Гречко, 41-119; 76-106,
ул. Полевая, 21-79; 64-118а,
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290
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