Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 15 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Батальонная 29-59, 26-36,

ул. Болятко 1-23, 2-46,

пер. Батальонный 1-23, 41,31,33,29,22,

ул. Широкая степь 3-27,2-45,

ул. Клубничная 2

пер. Дружбы 2, 6, 8, 4,

ул. Авиационная 31 33,33-А, 35,

ул. Караваева 13, 13а, 15-17, 17А,

ул. Солидарная 4.

ул. Охотничья 1-19, 2-16;

пер. Боткинский, 1-19, 2-10,

ул. Февральская 1-49, 2-42;

ул. Веселая, 1-19, 2-18;

пер. Донбасский, 1-31, 2-30;

ул. Озерного, 1-35, 2-16;

ул. Рудная, 28-56, 19-47 М;

ул. Вильямса; 112-116, 147-165; 95-145

ул. Спокойная, 2-82, 1-59; 78а

ул. Железнодорожная, 1-25, 2-20;

ул. Забайкальская, 2-84; 1-93;

ул. В.Стуса 1-60; 3-61

Чечеловский район:

улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;

улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;

улица Павелецкая, 72-90, 127-169;

улица Новошкольная, 75-105;

улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;

улица Новошкольная, 48-58, 35-63, 26а-46;

улица Стадионная, 38-64;

улица Новошкольная, 48-58Г;

переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Щепкина, 8,10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

ул. Богдановская 3-7;

ул. Нарымская 6-20

ул. Боброва, 21а

Шевченковский район:

ул. Воскресенская, 36

ул. Барвинковская1,22-28;

ул. Троицкая 61-63,70-74:

ул. Игоря Сикорского 21-37,18-28;

ул. Короленко 46-50,87-91, 2, 2д, 2а, 8а,

ул. Челюскина, 6, 8а, 12.

ул. Европейская, 3, 8, 8б,

ул. Глинки, 12

ул. Платовая,

ул. Черешневая

Соборный район:

ул. Сичеславская Набережная-10Б, 33

пер. Экипажный 2, 3, 10, 12, 27;

ул. Космическая, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28Б, 31

ул. Университетская

ул. Чехова

Амур-Нижнеднепровский район:

улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;

улица Петрозаводская, 520,560;

улица Ингульская, 318;

улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

улица Житомирская, 274А;276;278;284;

улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;

улица Петрозаводская, 452-500,517-523;

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155,6-104;

улица Вологодская, 2-12,5-7;

улица Смольская, 1-137,4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Волокамская, 3-31,2-24;

улица Андрюсенко, 2-34,1-27;

улица Крылова, 4-12,1-17;

улица Раздельная, 1-35,2-26;

улица Тургенева, 1-35,2-30;

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Кольцевая, 1-27,2-30;

ул. Новосибирская 4-54,25-79;

ул. Оренбургская 27-51,64-90

ул. Передовая 1-103,

ул. Отечественная 9-59

ул. Варваровская, 14, 48

Индустриальный район:

ул. П. Калнышевского, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

просп. Слобожанский, 60, 62, 62а,

ул. Тверская, 33, 35, 37,

ул. Калиновая, 12

ул. Пулковская, 23, 28, 29

ул. Артельная, 6к

ул. Бердянская, 7-101,

ул. Любарского, 25

ул. Гули Королевой-16,18,20,28,

ул. Косиора -63,

ул. Осенняя-5,7,7 А, 9

Самарский район:

ул. Порт-Артурская 1-33,2-30,

пер. Вязовой 1-3,4-12

ул. М.Гречко, 41-119; 76-106,

ул. Полевая, 21-79; 64-118а,

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчины сорвали флаг Украины со здания суда.