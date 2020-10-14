Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 15 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Батальонная 29-59, 26-36,

  • ул. Болятко 1-23, 2-46,

  • пер. Батальонный 1-23, 41,31,33,29,22,

  • ул. Широкая степь 3-27,2-45,

  • ул. Клубничная 2

  • пер. Дружбы 2, 6, 8, 4,

  • ул. Авиационная 31 33,33-А, 35,

  • ул. Караваева 13, 13а, 15-17, 17А,

  • ул. Солидарная 4.

  • ул. Охотничья 1-19, 2-16;

  • пер. Боткинский, 1-19, 2-10,

  • ул. Февральская 1-49, 2-42;

  • ул. Веселая, 1-19, 2-18;

  • пер. Донбасский, 1-31, 2-30;

  • ул. Озерного, 1-35, 2-16;

  • ул. Рудная, 28-56, 19-47 М;

  • ул. Вильямса; 112-116, 147-165; 95-145

  • ул. Спокойная, 2-82, 1-59; 78а

  • ул. Железнодорожная, 1-25, 2-20;

  • ул. Забайкальская, 2-84; 1-93;

  • ул. В.Стуса 1-60; 3-61

Чечеловский район:

  • улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;

  • улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;

  • улица Павелецкая, 72-90, 127-169;

  • улица Новошкольная, 75-105;

  • улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;

  • улица Новошкольная, 48-58, 35-63, 26а-46;

  • улица Стадионная, 38-64;

  • улица Новошкольная, 48-58Г;

  • переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;

  • улица Романа Шухевича, 22,24;

  • улица Щепкина, 8,10-12, 17;

  • проспект Сергея Нигояна, 7.

  • ул. Богдановская 3-7;

  • ул. Нарымская 6-20

  • ул. Боброва, 21а

Шевченковский район:

  • ул. Воскресенская, 36

  • ул. Барвинковская1,22-28;

  • ул. Троицкая 61-63,70-74:

  • ул. Игоря Сикорского 21-37,18-28;

  • ул. Короленко 46-50,87-91, 2, 2д, 2а, 8а,

  • ул. Челюскина, 6, 8а, 12.

  • ул. Европейская, 3, 8, 8б,

  • ул. Глинки, 12

  • ул. Платовая,

  • ул. Черешневая

Соборный район:

  • ул. Сичеславская Набережная-10Б, 33

  • пер. Экипажный 2, 3, 10, 12, 27;

  • ул. Космическая, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28Б, 31

  • ул. Университетская

  • ул. Чехова

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;

  • улица Петрозаводская, 520,560;

  • улица Ингульская, 318;

  • улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

  • улица Житомирская, 274А;276;278;284;

  • улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;

  • улица Петрозаводская, 452-500,517-523;

  • улица Майская, 1-9;

  • улица Одесская, 105-155,6-104;

  • улица Вологодская, 2-12,5-7;

  • улица Смольская, 1-137,4-6;

  • улица Холодильная, 4-8;

  • улица Дальневосточная, 129-143;

  • улица Гребинки, 1-35,8-42;

  • улица Волокамская, 3-31,2-24;

  • улица Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • улица Крылова, 4-12,1-17;

  • улица Раздельная, 1-35,2-26;

  • улица Тургенева, 1-35,2-30;

  • улица Гребинки, 1-35,8-42;

  • улица Кольцевая, 1-27,2-30;

  • ул. Новосибирская 4-54,25-79;

  • ул. Оренбургская 27-51,64-90

  • ул. Передовая 1-103,

  • ул. Отечественная 9-59

  • ул. Варваровская, 14, 48

Индустриальный район:

  • ул. П. Калнышевского, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

  • просп. Слобожанский, 60, 62, 62а,

  • ул. Тверская, 33, 35, 37,

  • ул. Калиновая, 12

  • ул. Пулковская, 23, 28, 29

  • ул. Артельная, 6к

  • ул. Бердянская, 7-101,

  • ул. Любарского, 25

  • ул. Гули Королевой-16,18,20,28,

  • ул. Косиора -63,

  • ул. Осенняя-5,7,7 А, 9

Самарский район:

  • ул. Порт-Артурская 1-33,2-30,

  • пер. Вязовой 1-3,4-12

  • ул. М.Гречко, 41-119; 76-106,

  • ул. Полевая, 21-79; 64-118а,

  • ул. Чаплинская, 387-265; 218-290

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